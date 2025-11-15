Opinión
15 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
Mariecarmen Rivera cierra con un oro el ISA World SUP & Paddleboard Championship

La puertorriqueña también se colgó dos medallas de plata en la competencia en El Salvador

15 de noviembre de 2025 - 7:40 PM

Mariecarmen Rivera cruza la meta para ganar la medalla de oro. ISA/Pablo Franco ( ISA/Pablo Franco)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La puertorriqueña Mariecarmen Rivera cerró el sábado el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025 en El Sunzal, El Salvador, con una medalla de oro en la final del Sprint Race, coronando así su segundo triplete de medallas en campeonatos mundiales en menos de un mes.

Rivera logró el tridente también en el Mundial de la International Surfing Association (ISA), así como en el de la International Canoe Federation (ICF).

Rivera impuso su potencia y determinación en la final, deteniendo el reloj en 1:12 para asegurarse el primer lugar. La española Alba Alonso obtuvo la plata con 1:16, mientras que la italiana Cecilia Pampinella completó el podio con 1:18.

Rivera también ganó plata en Technical Race (14 de noviembre) y Distance Race (13 de noviembre)

Este logro marca su segundo triplete de medallas en un campeonato mundial en menos de un mes, luego de su histórica actuación en Abu Dabi durante el ICF Stand Up Paddling World Championships, donde la boricua se consagró campeona mundial en Sprint, Technical Race y Long Distance, convirtiéndose en la primera atleta en lograr tres títulos en una misma edición.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, elogió el cierre dorado de Rivera.

“Lo que ha hecho Mariecarmen en este último mes es extraordinario. Dos campeonatos mundiales, dos tripletes de medallas y un nivel de consistencia que la coloca entre las mejores del mundo. Puerto Rico celebra con orgullo este desempeño histórico”, expresó Rosario Vélez en un comunicado de prensa.

