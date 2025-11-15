Mariecarmen Rivera cierra con un oro el ISA World SUP & Paddleboard Championship

La puertorriqueña Mariecarmen Rivera cerró el sábado el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025 en El Sunzal, El Salvador, con una medalla de oro en la final del Sprint Race, coronando así su segundo triplete de medallas en campeonatos mundiales en menos de un mes.

Rivera logró el tridente también en el Mundial de la International Surfing Association (ISA), así como en el de la International Canoe Federation (ICF).

Rivera impuso su potencia y determinación en la final, deteniendo el reloj en 1:12 para asegurarse el primer lugar. La española Alba Alonso obtuvo la plata con 1:16, mientras que la italiana Cecilia Pampinella completó el podio con 1:18.

Rivera también ganó plata en Technical Race (14 de noviembre) y Distance Race (13 de noviembre)

Este logro marca su segundo triplete de medallas en un campeonato mundial en menos de un mes, luego de su histórica actuación en Abu Dabi durante el ICF Stand Up Paddling World Championships, donde la boricua se consagró campeona mundial en Sprint, Technical Race y Long Distance, convirtiéndose en la primera atleta en lograr tres títulos en una misma edición.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, elogió el cierre dorado de Rivera.