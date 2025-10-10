Municipio de Caguas anuncia millonaria inversión en la reconstrucción del Coliseo Héctor Solá Bezares

El Municipio de Caguas anunciará el lunes los detalles de la millonaria inversión en la reconstrucción del coliseo Héctor Solá Bezares.

En una convocatoria a la prensa, el ayuntamiento informó que la inversión superará los $36 millones.

La cancha Solá Bezares, hogar de las escuadras profesionales de baloncesto y voleibol de este municipio, ha estado cerrado debido a los daños causados por el huracán María en septiembre de 2017.

En agosto de 2024, el alcalde William Miranda Torres anunció a la firma CMA Architects and Engineers como la encargada del rediseño de la cancha, que estaría lista para el 2027.

“Será prácticamente una instalación nueva, tendrá una capacidad para 6,500 fanáticos sentados. Se proyecta que el diseño esté finalizado para el verano de 2025 y la inauguración está prevista para el verano de 2027″, declaró Miranda Torres en aquel entonces a través de un comunicado.

Para dicha fecha, Caguas tenía comprometido $14.7 millones en fondos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Parte del dinero también vendrá de las arcas municipales.

La necesidad de una cancha con mayor capacidad se hizo evidente ante el regreso de los Criollos de Caguas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2024. En su retorno, el quinteto conquistó el campeonato en el Coliseo Roger Mendoza, justo al lado de la Solá Bezares, con cupo para 3,000 personas.

La cancha Roger Mendoza también es hogar de las Criollas de Caguas en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF). Lograron el título número 15 de la franquicia este año.