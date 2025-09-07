Opinión
7 de septiembre de 2025
80°tormenta
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

NFL: Aaron Rodgers lanza cuatro pases de anotación en su debut con los Steelers

El famoso mariscal de campo tuvo un destacado encuentro, entre abucheos de su exequipo, en la Semana 1

7 de septiembre de 2025 - 5:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El quarterback de los Steelers de Pittsburgh, Aaron Rodgers, retrocede con el balón mientras lo intenta bloquear el linebacker de los Jets de Nueva York, Jermaine Johnson, este domingo en la NFL. (Adam Hunger)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva Jersey - Aaron Rodgers lanzó cuatro pases de anotación en su debut con los Steelers, incluyendo dos en un lapso de 50 segundos en la segunda mitad, y Chris Boswell pateó un gol de campo de 60 yardas con 1:03 restante para llevar a Pittsburgh a una victoria de 34-32 sobre los Jets de Nueva York el domingo en la NFL.

Con los Steelers perdiendo el partido inaugural de la temporada 32-31, Rodgers recibió el balón contra su antiguo equipo con poco más de tres minutos restantes y llevó a la ofensiva al territorio de los Jets. En cuarta y 11 desde la yarda 42, el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, optó por intentar un gol de campo y Boswell acertó fácilmente.

Los Jets, que perdieron en el debut del entrenador Aaron Glenn, tuvieron la oportunidad de avanzar para un posible gol de campo ganador cuando recuperaron el balón con 56 segundos restantes. En cuarta y tres, Justin Fields conectó con Garrett Wilson para lo que podría haber sido una primera oportunidad, pero Jalen Ramsey golpeó al receptor de los Jets, quien no pudo mantener el control del balón.

El Rodgers de 41 años solo necesitó arrodillarse para culminar un exitoso regreso al estadio que llamó hogar las últimas dos temporadas. Completó 22 de 30 pases para 244 yardas con pases de touchdown a Calvin Austin III, Jaylen Warren, Jonnu Smith y Ben Skowronek.

Fields, también jugando contra su antiguo equipo, corrió para su segundo touchdown del juego para poner a los Jets adelante 32-31 con 7:01 restantes cuando fingió un traspaso a Breece Hall y rodó hacia su derecha y entró a la zona de anotación.

El lanzamiento de conversión de dos puntos de Fields a Wilson fue incompleto, manteniendo el juego a un punto de diferencia.

Brilla Geno Smith

Por otro lado, Geno Smith comenzó su etapa con los Raiders lanzando para 362 yardas y un touchdown, el novato Ashton Jeanty corrió para su primer touchdown por tierra y Las Vegas se recuperó para vencer 20-13, también el domingo, a los Patriots de Nueva Inglaterra.

El tight end Brock Bowers tuvo cinco recepciones para 103 yardas antes de salir en el cuarto cuarto con una lesión en la rodilla. Jakobi Meyers añadió ocho recepciones para 97 yardas. Maxx Crosby y Malcolm Koonce igualmente sumaron capturas para ayudar a darle a Pete Carroll su primera victoria como entrenador de los Raiders.

Las Vegas superó a los Patriots 13-3 en la segunda mitad. Y aunque Nueva Inglaterra se acercó siete puntos con un gol de campo de 44 yardas del novato Andy Borregales, su patada corta posterior salió fuera de los límites.

Nueva Inglaterra sólo firmó cuatro de 14 en tercera oportunidad en el debut del entrenador Mike Vrabel.

Drake Maye completó 30 de 46 pases para 287 yardas y un touchdown, pero también tuvo una intercepción que llevó a la anotación de ventaja de los Raiders. Kayshon Boutte terminó con seis recepciones para 103 yardas. Jaylinn Hawkins tuvo una intercepción y una captura.

Samuel anota en su estreno

En tanto, Jayden Daniels lanzó para 233 yardas y un touchdown, Deebo Samuel anotó en su debut con Washington, y los Commanders mantuvieron a los Giants de Nueva York fuera de la zona de anotación para ganar el domingo 21-6.

La última vez que Washington disputó un juego oficial permitió 55 puntos a los Eagles en el juego de campeonato de la NFC, pero tuvo un desempeño mucho mejor contra los Giants. Nueva York solo logró 231 yardas de ofensiva y fue particularmente ineficaz corriendo el balón.

Daron Payne logró una captura y desvió un pase en tercera oportunidad, y los Commanders nunca permitieron que Russell Wilson se sintiera cómodo en su primera titularidad con Nueva York. Los Giants, que terminaron 3-14 la temporada pasada, mostraron lo suficiente en defensa para sugerir que es posible una mejora. Washington no anotó un punto en la segunda mitad hasta que la carrera de touchdown de 19 yardas de Samuel puso el marcador 21-seis con 7:09 minutos por jugar.

Washington enfrentó una segunda y 17 en esa serie, pero Daniels se zafó de un tackle para una carrera de 12 yardas, luego lanzó a Samuel para 19 yardas, poniendo a los Commanders en posición de gol de campo. Momentos después, Samuel, adquirido en un intercambio con San Francisco en la temporada baja, recibió un pase y se dirigió hacia la izquierda, esquivó a un tackleador y llegó a la zona de anotación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
