21 de septiembre de 2025
84°nublado
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

NFL: los Colts conservan su invicto con tres touchdowns de Jonathan Taylor

Registran su mejor inicio desde 2009, cuando Peyton Manning los lideró al campeonato de la AFC

21 de septiembre de 2025 - 5:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jonathan Taylor anota uno de sus touchdowns contra los Titans de Tennessee el domingo. (John Amis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nashville, Tennessee - Jonathan Taylor corrió para 102 yardas y tres touchdowns, y los Colts de Indianápolis continuaron su mejor inicio desde 2009 al vencer el domingo 41-20 a los desafortunados Titans de Tennessee en la Semana 3 de la NFL.

RELACIONADAS

Los Colts tienen ahora un récord de 3-0, el mismo desde hace más de una década, cuando Peyton Manning los llevó al campeonato de la AFC.

Kenny Moore puso a los Colts por delante de manera definitiva en la tercera jugada ofensiva del encuentro. Interceptó al novato Cam Ward y recorrió 32 yardas para un pick-6.

Tyquan Lewis tuvo dos de las cuatro capturas de los Colts en un juego en el que superaron a Tennessee 145-34 y lideraron 17-3 después del primer cuarto en un encuentro que “Indy” controló de principio a fin.

Daniel Jones tiene ahora tantas victorias esta temporada como en sus últimos 16 duelos como titular en sus dos temporadas con los Giants de Nueva York. Jones aún no ha tenido un pase interceptado y lanzó para 228 yardas y un touchdown a Michael Pittman.

Los Titans (0-3) han perdido nueve seguidos desde la temporada pasada. Jugaron sin tres titulares, incluidos el tackle derecho JC Latham y Kevin Zeitler.

(Cam) Ward se recuperó de su primera intercepción de la temporada lanzando para 219 yardas y un TD.

NFL
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
