NFL: Patrick Mahomes busca una segunda opinión sobre su lesión de ligamento anterior cruzado

Kansas City - Patrick Mahomes buscará una segunda opinión sobre su desgarro del ligamento anterior cruzado izquierdo antes de someterse a cirugía, afirmó el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, el lunes, y aún no está claro si el mariscal de campo, dos veces ‘MVP’, podría estar disponible para el inicio de la próxima temporada.

Mahomes se rompió el ligamento de la rodilla cuando fue derribado mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de Kansas City al final de la derrota el domingo 16-13 ante los Chargers. El equipo anunció la gravedad de la lesión en un comunicado poco después.

Los Chiefs fueron eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez en una década cuando otros tres resultados no les favorecieron el domingo.

Mahomes tiene programado ver al Dr. Dan Cooper, un ortopedista muy respetado y médico de los Cowboys de Dallas, antes del procedimiento para reparar el ligamento. La decisión de buscar una segunda opinión es simplemente para confirmar lo que se hará.

“He tenido una buena visita con él, un par de veces diferentes. Está en un buen lugar”, expresó Reid en una llamada de Zoom el lunes. “Sabes, siempre siente que decepcionó a la gente, pero regresa y está listo para el desafío que tiene por delante, que es lo que es real ahora. Solo tiene que pasar por la cirugía, cuando sea, y luego seguir adelante desde allí”.

Hay varios factores que influyen en cuánto tiempo durará el tiempo de recuperación, incluida la gravedad del desgarro y si ocurrió algún otro daño dentro de la rodilla. La mayoría de los jugadores pueden regresar al campo de seis a 12 meses después.

“Creo que lo enfrentará, como hace con todo lo demás”, comentó Reid. “Ha habido algunos quarterbacks bastante buenos que han tenido la misma lesión y les ha ido bastante bien después de regresar. Él se pondrá manos a la obra, y aquí tiene buenas personas para rehabilitarlo”.