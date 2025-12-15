Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

NFL: Patrick Mahomes busca una segunda opinión sobre su lesión de ligamento anterior cruzado

Los Chiefs fueron eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez en una década

15 de diciembre de 2025 - 4:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El quarterback Patrick Mahomes recibe un golpe por parte de Da'Shawn Hand, de los Chargers. (Reed Hoffmann)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kansas City - Patrick Mahomes buscará una segunda opinión sobre su desgarro del ligamento anterior cruzado izquierdo antes de someterse a cirugía, afirmó el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, el lunes, y aún no está claro si el mariscal de campo, dos veces ‘MVP’, podría estar disponible para el inicio de la próxima temporada.

RELACIONADAS

Mahomes se rompió el ligamento de la rodilla cuando fue derribado mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de Kansas City al final de la derrota el domingo 16-13 ante los Chargers. El equipo anunció la gravedad de la lesión en un comunicado poco después.

Los Chiefs fueron eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez en una década cuando otros tres resultados no les favorecieron el domingo.

Mahomes tiene programado ver al Dr. Dan Cooper, un ortopedista muy respetado y médico de los Cowboys de Dallas, antes del procedimiento para reparar el ligamento. La decisión de buscar una segunda opinión es simplemente para confirmar lo que se hará.

“He tenido una buena visita con él, un par de veces diferentes. Está en un buen lugar”, expresó Reid en una llamada de Zoom el lunes. “Sabes, siempre siente que decepcionó a la gente, pero regresa y está listo para el desafío que tiene por delante, que es lo que es real ahora. Solo tiene que pasar por la cirugía, cuando sea, y luego seguir adelante desde allí”.

Hay varios factores que influyen en cuánto tiempo durará el tiempo de recuperación, incluida la gravedad del desgarro y si ocurrió algún otro daño dentro de la rodilla. La mayoría de los jugadores pueden regresar al campo de seis a 12 meses después.

“Creo que lo enfrentará, como hace con todo lo demás”, comentó Reid. “Ha habido algunos quarterbacks bastante buenos que han tenido la misma lesión y les ha ido bastante bien después de regresar. Él se pondrá manos a la obra, y aquí tiene buenas personas para rehabilitarlo”.

El mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, se rompió el ligamento anterior cruzado en noviembre de 2020, pero regresó a jugar la temporada siguiente, y fue votado como el Jugador Regreso del Año de la NFL. El mariscal de campo de los Colts, Daniel Jones, se rompió el ligamento anterior cruzado derecho en noviembre de 2023 cuando estaba con los Giants, y regresó para comenzar la semana 1 la temporada siguiente.

Tags
NFLChiefs de Kansas City
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: