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Puerto Rico conquista 19 medallas en el Campeonato Panamericano U-17 de lucha

La delegación boricua logra cuatro oros y dos terceros lugares por equipos en Panamá

7 de abril de 2026 - 9:02 PM

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Jovani Solís se proclamó campeón en los 65 kilogramos del estilo libre masculino. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico firmó una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Lucha U-17, celebrado del 1 al 6 de abril de 2026 en Ciudad de Panamá, al conquistar un total de 19 medallas: cuatro de oro, cuatro de plata y 11 de bronce.

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La delegación boricua también logró el tercer lugar por equipos en las modalidades de estilo libre masculino y grecorromano.

Uno de los nombres más sobresalientes del torneo fue Jovani Solís, quien se proclamó campeón en los 65 kilogramos del estilo libre masculino. El luchador no solo ganó la medalla de oro, sino que también fue reconocido con el Botín de Oro como el atleta más valioso del campeonato, tras dominar sin permitir puntos en contra y ganar todos sus combates por superioridad técnica.

En esa misma modalidad, el equipo masculino sumó cinco medallas de bronce por medio de Nelson Villafañe (45 kg), William Soto (51 kg), Andrew Gómez (60 kg), Layden Acevedo (80 kg) y Alan García (92 kg).

En la rama femenina de estilo libre, Marissa Iturrino (61 kg) aportó una medalla de bronce.

Por su parte, en el estilo grecorromano, Puerto Rico también se ubicó tercero por equipos, con una medalla de oro, una de plata y cuatro de bronce. David Maldonado se coronó campeón en los 71 kilogramos, mientras que Villafañe sumó plata en los 45 kg. Las preseas de bronce fueron para Sebastián Torregrosa (60 kg), Acevedo (80 kg), García (92 kg) y Yerik Cordero (110 kg).

Miembros del equipo nacional de lucha olímpica.
Miembros del equipo nacional de lucha olímpica. (Suministrada)

En la modalidad de Beach Wrestling femenino, Kimberly Muñoz se proclamó campeona en los 65 kilogramos, aportando otra medalla de oro para la delegación.

El equipo masculino de Beach Wrestling también tuvo una actuación sobresaliente al conquistar el primer lugar por equipos. En los resultados individuales, Torregrosa obtuvo plata y Gómez bronce en los 60 kg; Joab Carrillo logró plata en los 70 kg; y en los 80 kg, Acevedo ganó oro y Jenier Soto sumó plata.

La Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico destacó el compromiso, la disciplina y el alto nivel competitivo mostrado por los atletas, así como el trabajo del cuerpo técnico, factores clave en el desempeño del equipo.

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Lucha olímpica
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