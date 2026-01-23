Puerto Rico llevará a una atleta a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Kellie Delka representará a Puerto Rico por segunda ocasión al hilo en los Juegos Olímpicos de Invierno al ser una de las atletas clasificadas en el evento de skeleton para la justa de Milano-Cortina 2026.

La información de la clasificación de Delka fue dada a conocer este viernes por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

La cita olímpica comenzará el 6 de febrero.

La atleta estadounidense, de 38 años y quien reside en Río Grande desde hace varios años, debutó en los Juegos de Pekín 2022 y ocupó la vigesimocuarta posición en su evento.

Delka será la única que representará a la isla en esta ocasión.

En 2022 también estuvo participando William Flaherty en en el evento de giant slalom.