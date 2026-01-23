Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico llevará a una atleta a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Kellie Delka representará a la isla por segunda ocasión seguida en la justa olímpica en el evento de skeleton

23 de enero de 2026 - 4:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kellie Delka vistió el uniforme de Puerto Rico en los Juegos de Pekín 2022. (Suministrada (COPUR))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Kellie Delka representará a Puerto Rico por segunda ocasión al hilo en los Juegos Olímpicos de Invierno al ser una de las atletas clasificadas en el evento de skeleton para la justa de Milano-Cortina 2026.

La información de la clasificación de Delka fue dada a conocer este viernes por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

La cita olímpica comenzará el 6 de febrero.

La atleta estadounidense, de 38 años y quien reside en Río Grande desde hace varios años, debutó en los Juegos de Pekín 2022 y ocupó la vigesimocuarta posición en su evento.

Delka será la única que representará a la isla en esta ocasión.

En 2022 también estuvo participando William Flaherty en en el evento de giant slalom.

Esta será la octava participación de Puerto Rico en las justas de invierno y la tercera consecutiva.

