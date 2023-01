Río Grande.- Con transmisión a 93 países, gracias a la cobertura de importantes cadenas de televisión como la británica Sky Sports, así como ESPN, la octava edición del Latin America Amateur Championship arrancará este jueves en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, colocando a Puerto Rico una vez más en el mapa mundial cuando se habla de eventos deportivos.

Si bien se trata de un torneo de aficionados, todo el andamiaje, la cobertura mediática y la presencia en la isla de importantes organismos mundiales, han creado una atmósfera de golf profesional aun antes del primer ‘swing’ desde los ‘greens’ del campo riograndeño.

Un total de 108 jugadores componen la matrícula del torneo ‘amateur’ más importante del hemisferio, que a su vez ha sido la gran puerta de entrada al profesionalismo para pasados campeones del LAAC, como el chileno Joaquín Niemann (2018), quien actualmente está activo en la prestigiosa gira de la Professional Golf Association (PGA) y cerró el 2022 como en número 11 del ranking de la FedExCup.

La entrada de los aficionados al Grand Reserve Golf Club para el torneo será libre de costo.

“Es un golf de alto nivel. La similaridad (con torneos profesionales) es que si no sabes nada de golf y vienes a ver, va a ser difícil discernir la diferencia porque estos jóvenes golfistas no lucen distinto (de los profesionales)”, dijo a la prensa Rich Lerner, la cara del famoso Golf Channel como cronista y quien han visitado la isla en ocasiones anteriores para la cobertura del Puerto Rico Open, una de las paradas anuales del tour profesional de la PGA.

“Con eso dicho, lo que me gusta del Latin America Amateur Championship es que no hay torneo en que yo haya estado en 27 años, donde exista un nivel de gratitud tan alto por parte de los jugadores, como se ve en el LAAC. Ellos entienden la oportunidad, de lo que pueden conseguir, que se le cubran todos los gastos. Muchos te van a decir que la manera como los tratan esta semana, es algo que nunca han vivido en toda su vida”.

En efecto, el premio mayor para el ganador del LAAC, no es una bolsa con un gran premio en metálico, sino la llave de lo que podría implicar un gran futuro económico con su entrada a dos prestigiosos torneos profesionales. El campeón en Puerto Rico, al igual que por las pasadas siete ediciones, ganará un pase automático para el torneo Masters de Augusta National, y para el Open Championship, que es el Abierto Británico y el campeonato más antiguo que tiene el golf, según destacó Mark Lawrie, director de The Royal and Ancient Golf Club (R&A) para Latinoamérica y el Caribe, y quien además es parte de la junta de directores del LAAC.

Lerner, narrador de los eventos más importantes del PGA Tour para Golf Channel, subrayó además que para los jugadores aficionados participar en el LAAC es experimentar el sabor del mundo profesional, pero a la vez una preparación para cuando les toque dar el salto. En ese sentido, destacó la importancia de que Puerto Rico sea escenario en esta ocasión del torneo.

Los trofeos de prestiosos torneos del golf profesional estuvieron en exhibición en Plaza las Américas el pasado fin de semana, toda vez que el ganador del LAAC tiene oportunidad de jugar luego en eventos 'majors'. (Suministrada / LAAC)

“Todo esto es una introducción para el próximo nivel. Es parte de la escalera al éxito. Este es uno de los torneos aficionados premier del mundo del golf. Y eso no es simplemente una hipérbole. Cuando tienes una invitación al Masters de Augusta, al Abierto Británico, y aquí se hará otro anuncio; y cuando tienes transmisión (TV) a 93 países; y además Augusta está aquí y toda la gente del R&A y de la USGA (United State Golf Association), eso es una gran cosa. Y para ser seleccionado (como sede) tienes que tener igualdad de compromiso y un estándar de excelencia, como lo tiene Augusta, como lo tiene R&A y como la USGA. Es por eso que están aquí. Y por eso es especial para Puerto Rico”, expresó Lerner.

Para el presidente de la Puerto Rico Golf Association (PRGA), Sidney Wolf, la oportunidad es igualmente única para los jugadores del patio, que en esta ocasión serán nueve.

Puerto Rico está aprovechando su condición de local y tiene la mayor representación en esta edición del LAAC.

“Muchos de estos jugadores tienen posibilidades de que jueguen en el Puerto Rico Open en el futuro. Son muy buenos”, dijo Wolf, hablando tanto de los locales como de los demás jugadores aficionados que componen en lote de 108 golfistas.

“Vienen de todas partes del Caribe, de Sudamérica, Centroamérica y México. Y de verdad es importante para la PRGA. Los muchachos locales están jugando muy bien. Kelvin Hernández, Roberto Nieves… tienes a Jero (Esteve) que es un veterano. Pueden jugar muy bien y hasta probablemente ganar. El año pasado Roberto casi ganó, y ahora mismo Kelvin está jugando muy bien”, destacó Wolf, quien resaltó además la experiencia que han ido adquiriendo muchos de los jugadores boricuas en universidades de Estados Unidos donde han recibido becas completas gracias al golf.

“No hay muchos deportes así, y no hay muchos deportes en Puerto Rico que tienen cuatro días en ESPN por tres horas, enseñando no solo golf, sino también a nuestro país”.

La delegación boricua está encabezada por Nieves, que arribó sexto en la edición del LAAC de 2022 en Casa de Campo, República Dominicana. Nieves es el jugador del patio con la mejor clasificación (350) en el World Amateur Golf Ranking, entre los nueve que participarán.

Nieves, Hernández y Diego Saavedra partirán del ‘tee’ #1 a las 7:10 de la mañana, seguidos por las ternas de Robert Calvesbert, Erick Morales y Max Alverio, y la de Jerónimo Esteve, Gustavo Rangel e Ian Aldarondo. De ese grupo, Morales tiene la mayor experiencia en el LAAC pues ha estado en todas las ediciones anteriores.