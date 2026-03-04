¿Qué proyectan las nuevas marcas de Gladymar Torres y Eloy Benítez en 60 metros?

Los dos principales velocistas de Puerto Rico, Gladymar Torres y Eloy Benítez, establecieron el pasado fin de semana marcas nacionales en los 60 metros, la prueba que sirve de antesala a los 100 metros.

¿Tienen esas marcas en 60 metros proyección para marcas nacionales en los 100 metros?

No necesariamente, aunque sí proyectan otras buenas marcas.

Torres, quien estableció en París 2024 el récord nacional de los 100 metros, corrió el pasado jueves en Bolivia en 7.18 segundos los 60 metros y con ese tiempo fijó una nueva marca nacional para la prueba.

En ese mismo “meeting”, celebrado con motivo del Campeonato Suramericano Bajo Techo, Benítez corrió los 60 metros en 6.48 segundos, también estableciendo una nueva marca nacional para esa distancia.

Entonces, ¿pueden esas marcas nacionales de 60 metros traducirse -por decirle así-en marcas nacionales en 100 metros?

El cálculo dice que sus marcas de jueves no son suficientes al momento, pero proyecta que Torres llegará durante el año a mejorarla y que Benítez volverá a correr este año por debajo de 10 segundos, según el director técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Carlos Guzmán.

“Eloy corrió el año pasado 6.43 segundos en 60 metros con viento a favor, que en realidad son 6:46. Eso le dio una proyección de 9.95 segundos en 100 metros. Y terminó haciendo esa marca de 9.95”, manifestó Guzmán.

Benítez tiene la marca nacional de 100 metros en 9.95 desde el 2025. No solamente es la marca nacional sino el primer puertorriqueño en bajar de 10 segundos en la prueba.

“Ahora, el 6.48 que hizo en Bolivia es una proyección de 9.95, 9.96. Es el mismo parámetro. Consistente de 10 segundos o menos”, agregó.

Torres tiene la marca nacional de 100 metros en 11.12 segundos. Su 7.18 segundos del jueves en 60 metros se proyecta en un 11.20 en metros, quedándose corta de la marca nacional.

Pero, según Guzmán, su mejoría en 60 metros llevada a los 100 metros indica que los 40 metros finales de Torres serán más fuertes.

“Tendría que estar en 7.12 o 7.13 segundos para mejorar su marca nacional de 100 metros, la que hizo en París. Pero Gladymar, que es una corredora consistente en las tres etapas en la carrera de 100 metros, que los 40 metros finales es una de sus fortalezas, podría tener un efecto favorable en la parte final al haber mejorado su primera parte”, destacó Guzmán.

Consistencia en las tres áreas

Guzmán explicó que las carreras de 100 metros se dividen en tres áreas: la asceleración desde el bloque a los 30 metros, la velocidad máxima entre los 30 y 60 metros, a la desaceleración en los 30 metros finales.

Benítez es sólido en las primeras dos partes de la carrera, describió Guzmán. De hecho, Benítez fue finalista en el pasado Mundial Bajo Techo en la prueba de 60 metros. Su parte final tiene espacio para mejoría.

Torres en consistente en las tres áreas.

Sus diferencias en fortalezas y debilidades le hace ser corredores diferentes y, por tanto, sus marcas nacionales de 60 metros proyectan distintas, añadió Guzmán.

“Eloy va a ser más consistente haciendo menos de 10 segundos. Va a hacer dos o tres veces este años menos de 10. El año pasado hizo menos de 10 una vez nada más”, dijo.

“Y en algún momento se puede entender que Gladymar va a mejorar su 11.12 en la temporada porque está mejor en los 60 metros que en los pasados dos años”, agregó.

“Esa es mi interpretación. Son positivos los dos”.

También hubo marca nacional en salto largo

La saltadora Alysbeth Félix tambien estableció el pasado fin de semana una marca nacional es salto de longitud en estadio bajo techo.

Félix la estableció con un salto de 6.64 metros en la misma competencia en Bolivia en que corrieron Torres y Benítez.

Félix, igualmente, es la marca nacional de salto largo en pistas abiertas con 6.78 metros.