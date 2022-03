Río Grande - Más allá de los cinco pasados campeones del Puerto Rico Open que se dieron cita este fin de semana a la decimocuarta edición del torneo, hay otros jugadores que se han convertido en asiduos del campo del Grand Reserve Golf & Country Club (antes Coco Beach), como el español Rafa Cabrera Bello.

Cabrera Bello, de 37 años, pertenece a una generación actual de jugadores españoles que están entre los mejores golfistas del globo. De hecho, el natural de Gran Canaria, en el archipiélago español de Islas Canarias, está clasificado actualmente en la posición número 112 del Ranking Oficial del Golf Mundial (OWGR, por sus siglas en inglés), pero llegó a estar en un momento dado tan alto como en el decimosexto lugar.

Su compatriota Jon Rahm es el actual número uno, y otros dos españoles están entre los mejores 100: Sergio García (48) y Adri Arnaus (89).

“Es la cuarta vez que juego en Puerto Rico, y la tercera como profesional, porque jugamos aquí un Mundial amateur donde representamos a España y quedamos segundos. Así que siempre he tenido muy buenos recuerdos de Puerto Rico”, dijo a El Nuevo Día Cabrera Bello, quien debutó como profesional en 2005 y es de los jugadores que ha tenido carné tanto del PGA TOUR como del tour europeo.

Ganador de varios eventos del tour europeo como los Abiertos de Escocia, Austria, España y Dubai, ha tenido en la parada de Puerto Rico del PGA TOUR algunos resultados importantes como un ‘Top 10′ en 2015. Y es que dijo sentirse a gusto en un clima que le es familiar por su procedencia.

Rafa Cabrera Bello hizo el corte en esta su cuarta participación en Puerto Rico Open y seguirá en contienda hasta la ronda final el domingo. (David Villafane/Staff)

“Yo soy un isleño también, soy de España, de las Islas Canarias, Gran Canaria. Y estar aquí en una isla con palmeras, aunque nosotros justo estamos por encima de los trópicos, pero bueno… una isla tropical siempre me pone una sonrisa en la cara. Y luego creo que es un buen campo. Es una yerba parecida a la que yo crecí jugando; está en muy buenas condiciones. Siempre que he jugado aquí, si Dios da suerte y no hay muchas tormentas y tal, es un recorrido muy agradable de jugar”.

Cabrera Bello, en su cuarta aparición en el Puerto Rico Open, hizo el corte tras las primeras dos rondas jugadas el jueves y el viernes, totalizando 140 golpes, 4 bajo par.

Su vasta experiencia internacional le ha permitido ver el sube y baja de estrellas en el escalafón mundial. Aunque el momento no ha surgido otro nombre capaz de adueñarse de la cumbre del golf por tanto tiempo como lo hizo el estadounidense Tiger Woods, el español no duda de que en su momento emergerá otra figura así.

Su posición actual en el ranking mundial del golf es la número 112. (David Villafane/Staff)

“Los nombres cambian. Algún día volverá a salir otro Tiger Wods. Ahora parece que hay varios que están arriba que tienen mucho potencial, y yo, por supuesto, estoy muy orgulloso de mi compatriota Jon (Rahm)”, dijo del número uno.

“Pero bueno, siempre hay otros que ya han hecho su nombre como puede ser Dustin Johnson (estadounidense; ex número uno del FedEx Cup; actual número 9 del OWGR) o como Rory McIlroy (irlandés; ganador de 20 torneos del PGA Tour; actual número 5 del OWGR), que seguro siempre van a estar ahí porque son grandísimos jugadores”, destacó Cabrera Bello. “Y hay jugadores jóvenes y nuevos como pueden ser un Collin Morikawa o Viktor Hovland (ganador del Puerto Rico Open en 2020 y actual número 4 del OWGR), que sin duda tienen mucha hambre y tienen ganas. Vamos, que tienen juego para rato”.

Con una carrera profesional que ya ronda los 17 años, Cabrera Bello tuvo palabras de elogios para otro compatriota, Sergio García, quien lleva dos décadas en el golf profesional y sigue activo en el PGA TOUR. García, de 42 años, tiene 11 victorias en su historial en el Tour de la PGA, así como otros 20 títulos internacionales. Como si fuera poco, ha finalizado en el Top 10 en eventos del tour en 110 ocasiones.

“Por supuesto Sergio, no está ahora entre los primeros 10 del mundo, pero es un superclase mundial. Lleva más de 20 años en la elite del golf mundial y va a seguir ahí hasta que él quiera parar de jugar”.