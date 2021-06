Ahora que acabó el estresante periodo de clasificación a los Juegos Olímpicos, el clasificado golfista boricua Rafa Campos aseguró que su mejor golf dirá presente en el mes que resta antes de pararse en el tee olímpico.

Campos clasificó a los Juegos Olímpicos el lunes en el puesto 55 de los 60 jugadores que poncharon su boleto para Tokio 2020.

“He tenido un golf bien inconsistente en estos últimos dos meses. Es irónico porque me siento super bien. Ahora estoy tranquilo porque me quité el ’mono de la espalda’. En estos próximos torneos antes de la Olimpiada vuelvo al enfoque que es trabajar y mantener mi tarjeta”, dijo.

Campos dijo que vivió mucha presión en los pasados dos meses porque mezcló en el campo sus dos metas: clasificar a los Juegos Olímpicos y mantener su tarjeta en la gira Professional Golf Association (PGA) para la temporada 2021-22. Su participación en la PGA es su trabajo profesional.

Agregó que esa presión aplicada desde dos flancos casi le saca de la clasificación olímpica. Campos llegó a estar hace dos semanas en el puesto 60 de clasificación olímpica, que era el último disponible.

“Tuve demasiada presión. Después de los dos torneos buenos que tuve (Puerto Rico Open y Punta Cana), es increíble cómo mi enfoque cambió y empecé a hacer cosas que no hago. Cambié mi rutina. Tenía tantas y tantas ganar de representar a Puerto Rico y jugar en la Olímpiada que literalmente el golf se me fue al sur. Cada vez que jugaba y no hacia el corte, lo primero que hacía era buscar la lista de las clasificaciones para ver cuánto bajé”, reveló.

El Puerto Rico Open 2021 fue uno de los torneos que impulsó a Campos a la clasificación Olímpica. El boricua finalizó tercero en el evento.

Campos informó que jugará cinco torneos antes de llegar a Tokio 2020, en donde el torneo masculino comienza el 29 de julio. Los cinco torneos son corridos, todos de la PGA y comenzando este jueves en el evento Travelers en Connecticut.

“Tengo cinco semanas corridas. Llego corrido a Tokio. Tengo un calendario bastante extenso. Pero ya estamos llegando al final de la temporada, que concluye en agosto. Iré a jugar todo lo posible, a darme todas las oportunidades. Todos los eventos son del PGA que me ayudan a seguir mejorando el ranking. Son semanas cargadas, pero ya me había preparado mentalmente con mi equipo de trabajo y habíamos planificado cómo vamos a atacar todos estos torneos y cómo nos íbamos acoplando para Japón”, dijo.

El último evento PGA que jugará previo a Tokio es el 3M Open en Minnesota del 22 al 25 de julio.

La Olimpiada no cuenta para ranking mundial de la PGA. Pero la gira PGA no tiene eventos ese fin de semana del torneo olímpico. Por tanto, Campos no perderá torneos de la PGA por estar presente en los Juegos.

El formato de juego del torneo olímpico es parecido al de eventos de las giras profesionales que Campos juega. La gran diferencia es que no hay corte en el torneo olímpico luego de las primeras dos rondas. Campos dijo que esa diferencia resta presión a los jugadores.

El irlandés Rory McIlroy es una de las estrellas el golf presentes en el torneo olímpico.

El nivel de los jugadores en el torneo olímpico es de alto calibre. Uno de los presentes será el español John Rahm, quien ganó el domingo pasado en US Open. De los primeros 10 jugadores en el ranking de la PGA, seis estarán activos en Tokio 2020, incluyendo al irlandés y ex número 1 del mundo, Rory McIlroy. También está el corriente tercer clasificado, el estadounidense Justin Thomas.

Un total de 36 naciones, máximo de dos por país, estarán representadas en Tokio 2020, incluyendo a Borinquen, que seguramente agregará la semana próxima en la rama femenina a la golfista boricua Marifé Torres. La rama femenina del golf olímpico conocerá el lunes las 60 jugadoras que clasificarán.

Campos irá de tu a tu contra los mejores.

“Son claramente los mejores del mundo. Son buenos jugadores. Pero tengo que pensar que también soy de los mejores del mundo. Por algo estamos en esta posición. De los 60 jugadores, juego con ellos por los general con 45 todas las semanas. Son excelentes jugadores y hay que jugar golf”, dijo.

“No voy a esconderlo. Hay una buena oportunidad porque son solamente 60 jugadores. Todos jugamos a un nivel alto. Semana a semana compito contra 350 jugadores. Aquí por lo menos tengo que competir con 59 más. No hay que ganarle a tanta gente. Hay una posibilidad alta de salir bien”, adelantó.