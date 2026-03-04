Rafa Campos llega al Puerto Rico Open buscando un cambio

Río Grande - Honesto y emotivo, el golfista Rafa Campos dijo que necesita el Puerto Rico Open para quitarse las frustraciones que le ha dejado un pobre comienzo de la temporada 2026 de la PGA.

Campos, uno de los cuatro boricuas activos en el evento anual que inicia este jueves en el campo Grand Reserve, está de regreso al torneo local, luego de saltarse la edición de 2025 para jugar el torneo Arnold Palmer.

Y aquí espera poner en marcha su temporada.

“Estoy bien contento de estar aquí. Es algo que necesitaba. Se lo dije a mi equipo de trabajo. Llevo jugando bien malo un año y medio ya. Le dije a mi equipo de trabajo: ‘sé que ahora estoy batallando’. Aquí lo que toma es un tiro que te cambie la mentalidad y verdaderamente estoy ansioso por jugar frente a la fanaticada de Puerto Rico. Si Dios quiere, pase lo que pase, espero salir de esta semana con mucha motivación y confianza que me hace falta para dar ese brinquito”, dijo.

Campos saldrá este jueves en el grupo de las 7:18 a.m. por el hoyo 1.

Lo hará junto al estadounidense Michael Brennan y al sueco Rasmus Neergaard.

A esa misma hora, en otro grupo, sale el excampeón del Puerto Rico Open, el estadounidense Chesson Hadley.

El mejor resultado de Campos en el Puerto Rico Open es un tercer lugar en 2021. Incluyendo esa actuación, Campos ha finalizado tres veces entre los mejores 10 del torneo.

El Puerto Rico Open 2026 es el sexto evento de la PGA que juega Campos en la temporada. Solamente ha hecho el corte en uno de esos torneos, en enero.

Ha fallado el corte en los últimos tres torneos previos a este, en los que no ha podido tirar por debajo de 70 golpes en ninguna ronda. Su evento más reciente fue el más pobre, con rondas de 77 y 74.

“El comienzo no fue bueno, nada de bueno. Jamás esperaba que iba a fallar el corte en cuatro de los primeros cinco torneos. Nunca lo esperé, sobre todo por el tiempo que le me metido a mi juego”, destacó el golfista de 35 años.

El inicio de 2026 ha sido su más pobre desde 2021, cuando solo hizo un corte en siete torneos previos al Puerto Rico Open. Sin embargo, ese mismo año logró su tercer lugar en el torneo.

¿Qué ha pasado?

Campos reveló que hace cuatro meses cambió su equipo de trabajo y que, como todo ajuste, requiere una ventana de tiempo antes de comenzar a ver resultados.

“El comienzo no ha sido el esperado. No hay nada que esconder. El trabajo que le estoy poniendo ha sido sumamente bueno. Pero todavía no me siento cómodo, como me quiero sentir. Pero está bien: eso pasa en los cambios”, dijo.

“El año pasado hice un cambio grande y no funcionó. Acepté las consecuencias. Decidí rehacerme hace como cuatro meses. Yo estoy más frustrado que mi equipo porque quiero ver los resultados inmediato. Mi equipo está tranquilo porque me dicen que estoy cerca de tener el mejor golf de nuestras vidas”, abundó.

En específico, Campos detalló que le ha estado fallando el juego largo, que no ha seguido los pasos del juego corto, el cual ha ido evolucionando consistentemente.

En su declaración también dio detalles de su equipo de trabajo.

“En mi equipo incluimos muchas personas nuevas, cada una enfocada en áreas particulares, uno en el putteo, otro en el swing, en el chipeo, en lo mental. Y hemos visto mejora, semana tras semana, en el putteo. Estamos bien contentos con la mejoría con esa área del juego”, matizó.

“Ahora, en la parte que estamos fallando, es en la parte larga, en el swing como tal. Y no voy a mentir: el swing se está bien, muy bien. Pero, como es un cambio drástico que estamos haciendo de sensaciones, todavía no confío, no estoy teniendo la confianza de tirarle al swing. Estoy fallando en el juego largo en general”, agregó.

Nuevamente, Campos confía en que el trabajo que ha ido realizando y la emoción de volver a jugar ante el público boricua se combinen en dos buenas rondas que le den el corte y, eventualmente, la copa de cristal del Puerto Rico Open.

“Pero es cuestión de confianza. Si de repente veo muchas personas y me empienzan a salir dos o tres tiritos bajo presión, cambia la dinámica, como uno dice”, sentenció.