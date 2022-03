Río Grande - Molesto, decepcionado y triste.

Con estos tres verbos describió el golfista boricua Rafael “Rafa” Campos las sensaciones que lo acompañaron al terminar su participación en el torneo Puerto Rico Open, que se celebra hasta hoy, domingo, en el Grand Reserve Golf & Country Club.

El deportista natural de San Juan firmó hoy una tarjeta de 75 golpes, 3 sobre par. Fue su peor demostración en los cuatro días de competencia.

En total, jugó para 286 golpes, dos bajo par. Al momento de terminar su participación, Campos esperaba que se completara la jornada del domingo para conocer su posición final.

“En estos momentos (estoy) bien molesto. No tengo nada que esconder, no jugué bien. Así es el golf. No pensé que fuera a jugar así. Después de ayer no pensé que iba a tener otro día malo, pero las cosas se dieron así”, apuntó Campos en un aparte con los medios de comunicación del país.

“Una lástima que jugué tan malo y nunca le di (a los fanáticos) un tiro o un momento para que verdaderamente ellos se emocionaran, porque sé que ellos vinieron a apoyarme. Lamentablemente, nunca tuve unos hoyos corridos buenos”, añadió Campos.

Campos salió este domingo desde el hoyo 10 a las 10:41 a.m. junto al australiano Cameron Percy y el estadounidense Peter Uilein. En ese momento acumulaba 211 golpes, a 10 del líder, el estadounidense Ryan Brehm.

Su salida no fue muy auspiciosa, tras cometer un doble bogey. El atleta hizo otro doble bogey en el hoyo 5 y un bogey en el 9. Por el otro lado, tiró para birdie en el 3 y el 7.

“En el hoyo 7, cuando metí el primer putt del día, fue un alivio. Me decía que no podía jugar los 18 hoyos sin que nada salga a mi favor y me gustó que ellos (los fanáticos) se emocionaron. En verdad, estoy molesto, decepcionado. En verdad estoy triste ahora mismo porque quiero jugar bien en mi casa y sé que puedo hacerlo”, reiteró.

Campos compartió que su meta para la última jornada de la competencia del PGA Tour era tirar 7 u 8 bajo par.

“Mi expectativa era jugar bien. Mis primeros dos días pude tener buenas puntuaciones gracias al putter. El tercer día fue lo opuesto. Le pegué mejor, simplemente el putter me traicionó y hoy fue una mezcla de pegarle mal y fallar putts. No era lo que yo esperaba. En realidad, tenía muchas ganas de tirar una ronda bien bajita”.

En cuanto al clima, que registró ráfagas de viento de 12 millas por hora en dirección de este-noreste y episodios de lluvia copiosa, dijo que “estuvo bueno y malo”. En la mañana, cuando salió a practicar, se encontró “con mucho viento”, lo que era ideal para él. Sin embargo, en cuanto salió a jugar el viento bajó.

“Esos primeros nueve hoyos que jugamos, hasta que llegamos al 1 estaban bastante cómodos. No había tanto viento como yo pensaba. Pero después con la lluvia se puso un poco más complicado con el viento”, comentó.

No fue su mejor torneo

El deportista de 33 años no pudo acercarse al desempeño que registró en el 2021 cuando estuvo en pelea por el título hasta el último hoyo y terminó tercero, empate con el estadounidense Grayson Murray. Ese ha sido su mejor desempeño en el evento que celebra su edición número 14.

Sus otros “top 10″ fueron en el 2016, que terminó octavo y el décimo lugar del 2017.

El golfista boricua, que buscaba su primer título del Puerto Rico Open, perdió terreno el sábado cuando bajó al puesto 36, en un empate con siete deportistas, con tarjeta 73 golpes, 1 sobre par.

Campos cerró su primera ronda el jueves en la vigésimo sexta (26) posición, con otros 11 jugadores, al firmar una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par. El viernes subió al puesto 18 con una tarjeta de 68, 4 bajo par, para un total de 138 golpes.

Fue el único boricua que hizo el corte de este torneo de los cuatro que clasificaron. Los otros tres -Erick Morales, Edward Figueroa y Roberto Nieves- no lograron su pase.

Campos regresá a jugar en dos semanas en el Chitimacha Louisiana Open, que es parte del Korn Ferry Tour, y después irá al Corales Puntacana Championship, que pertenece al PGA Tour.