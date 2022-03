Río Grande - Rafa Campos no tuvo su mejor demostración del Puerto Rico Open en el tercer día en el Grand Reserve Golf & Country Club, al entregar tarjeta de 73 golpes, 1 sobre par, para alejarse del liderato cuando la contienda entrará este domingo a la cuarta y última ronda.

Campos, que arrancó la decimocuarta edición del torneo con juego de 70 golpes el jueves, y tuvo una segunda mejor ronda de 68 el viernes, comenzó la jornada sabatina a solo cinco golpes de diferencia del líder Ryan Brehm, en buena posición para mantenerse con opciones al título.

Pero justo cuando comenzó la lluvia sobre el campo riograndeño después del mediodía, iniciaron los problemas del boricua en la tercera ronda, con cuatro costosos bogeys en los hoyos 3 y 4, así como el 13 y 14.

Ahora el jugador guaynabeño suma 211 golpes, cinco bajo par, a 10 golpes del líder y empatado en la posición número 36 con otros siete competidores. El domingo la jornada arranca a las 10:30 a.m. y Campos saldrá del hoyo número 10 a las 10:41 a.m.

“Obviamente, mañana tengo que tener una ronda superbuena. Tengo que, por lo menos, tratar de tirar 9 bajo par… 9 o 10 para tratar de tener algún tipo de chance”, dijo a El Nuevo Día, Campos.

Brehm, por su lado, continuó con su impecable juego en el Grand Reserve, y dejó lo mejor de la jornada para lo último. Perdió momentáneamente la punta con el avance de su compatriota Tommy Gainey, pero luego de irse ‘even’ en los primeros ocho hoyos del campo, Brehm logró tres birdies consecutivos en los hoyos 9, 10 y 11 para recuperar el puntero.

Ryan Brehm firmó tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, y sigue de lider con un total de 201 golpes, 15 bajo par. (David Villafane/Staff)

Luego de un bogey en el hoyo 14, logró otro birdie en el hoyo número 16. Cuando él y el también estadounidense Michael Kim empezaron el último hoyo, solo un golpe los separaba. Pero Kim tiró para par al fallar un putt corto, terminando con tarjeta de 70 golpes. Brehm pareció complicarse la existencia, cayendo primero en un área detrás de palmeras después de salir del ‘tee box’, y más adelante cayendo lejos del green, y fuera de la grama en un área complicada entre hojas y ramas secas. Pero en lugar de tomar un penalty Brehm golpeó la pelota con éxito desde ese punto, consiguiendo colocar la esféride en el green con un solo envío, a solo 10 pies del hoyo.

Tras un esfuerzo como ese que se ganó el aplauso de los presentes, Brehm poteó con éxito para terminar con un birdie y entregar tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par, luego de 66 y 67 en las primeras dos rondas.

Brehm suma ahora 201 golpes, 15 bajo par, y aventaja por tres golpes a Kim (204, 12 bajo par), quien luego de colocarse de líder el primer día con tarjeta de 65, tiró para 69 y 70 en los siguientes dos.

Michael Kim sigue de cerca a Brehm con 204 golpes, 12 bajo par. (David Villafane/Staff)

Gainey y otros tres jugadores están empatados en tercer lugar con 205 golpes, 11 bajo par.

Brehm, que se unió al PGA TOUR en 2017, no ha tenido todavía victorias a este nivel. Solo tiene dos triunfos en el Korn Ferry Tour. Viene de tener su mejor demostración en un torneo de la gira grande precisamente en Puerto Rico, cuando consiguió un undécimo lugar en 2021, logrando de paso su mejor paga en un torneo del Tour de la PGA, con $72,750.

Este domingo irá tras la tajada mayor de la bolsa total de $3.7 millones del Puerto Rico Open. El premio de primer lugar será de $666,000.

Campos, en tanto, intentará llegar lo más arriba posible aunque no descarta todavía un triunfo. Necesitará, en cambio, una ronda perfecta. Consiguió su mejor demostración en un Puerto Rico Open en la edición del año pasado, cuando arribó en un empate en la tercera posición. Fue la tercera ocasión en las cuatro ediciones previas que llegaba en el ‘Top 10′ en Río Grande.

“En verdad estoy bien molesto con la ronda de hoy. No me di las oportunidades necesarias y el putt irónicamente me falló hoy bastante. Ayer y antes de ayer estaba rodando la bola muy bien. Y creo que los greens, al ponerse un poquito más lentos, como que cambió la sensación en las manos, y pues, se me hizo difícil meter bolas hoy”, agregó Campos, quien señaló que la lluvia cambió la grama y la bola no le rodó igual en los greens.