Rafa Campos se convierte de nuevo en papá en ruta al Puerto Rico Open

El golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos y su esposa, Stephanie Casanova, compartieron la noticia del nacimiento de su segundo hijo, Rafael Santiago Campos Casanova, quien llegó al mundo el miércoles a las 2:40 de la tarde.

Según expresó el jugador, único puertorriqueño con carné del tour de la Professional Golf Association (PGA), el pequeño Rafael Santiago llegará este viernes a su hogar, gracias a que goza de buena salud. Pesó 6 libras con nueve onzas y midió 18.5 pulgadas.

La pareja celebró antes el nacimiento de Paola Isabel, exactamente 15 meses antes, el pasado 11 de noviembre de 2024, por lo que acaba de cumplir su primer año hace solo tres meses.

“Es una hermosa bendición tener la parejita de hermanos en casa. Mi esposa, Stephanie, fue nuevamente una campeona en todo este proceso. Estoy sumamente feliz y agradecido de que todo salió muy bien y que Rafaelito y ella están saludables”, dijo Campos en declaraciones escritas.

Campos tiene previsto jugar a principios de marzo en la isla el Puerto Rico Open, que es parte del calendario anual de la PGA y que marcará su regreso al torneo, luego de ausentarse en la edición de 2025, debido a que participó en el Arnold Palmer Invitational.

Fue uno de los privilegios que obtuvo el golfista puertorriqueño luego de ganar su primer torneo desde que está en la gira de la PGA. Esa conquista fue en Bermudas exactamente la misma semana de noviembre de 2024 en que nació su primogénita.

“Muchas gracias a nuestra doctora Melanie Torres y a todo el equipo de enfermeras y administración que nos han atendido en el Doctors’ Center Orlando Health en Dorado, por su excelente servicio con gran profesionalismo y cariño”, agregó Rafa al posar para la tradicional foto familiar que marca la llegada del varoncito a la familia.

“Ahora vamos a aprovechar este tiempo especial junto a nuestros dos pequeños. La casa ahora se llena de más amor, risas y en su momento, también llegarán las anécdotas familiares de tener dos hijos saludables y llenos de energía”, compartió Stephanie al tiempo que expresó estar sumamente agradecida de que todo haya salido bien en el proceso del nacimiento del bebé.