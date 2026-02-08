Rafa Campos vuelve a casa: jugará el Puerto Rico Open 2026

El golfista boricua Rafael “Rafa” Campos regresará al Puerto Rico Open en 2026, tras perderse por primera vez el torneo el año pasado debido a compromisos en el Arnold Palmer Invitational.

La información fue confirmada por Edumil Ruiz, relacionista público del atleta olímpico.

El Puerto Rico Open, que forma parte del PGA Tour, se celebrará del 5 al 8 de marzo en el Grand Reserve Golf Club, en Río Grande.

El pasado año, Campos recibió una invitación para competir en el Arnold Palmer, uno de los ocho torneos por invitación exclusiva del PGA Tour, celebrado del 6 al 9 de marzo.

Esa fecha coincidió con el evento en Puerto Rico, por lo que el golfista no pudo participar.

La convocatoria surgió luego de que, en noviembre de 2024, conquistara su primer título en el circuito durante el Butterfield Bermuda Championship, victoria que además le otorgó una exención y le aseguró su carné del PGA Tour hasta 2026.

El dos veces olímpico tiene previsto ver acción en el Cognizant Classic del 26 de febrero al 1 de marzo en Palm Beach Gardens, Florida, antes de llegar a Puerto Rico.

Este fin de semana compitió en el WM Phoenix Open, donde no superó el corte para las dos rondas finales.

Campos ha tenido destacadas participaciones en el Puerto Rico Open, e incluso quedó tercero en la edición de 2021 con 272 golpes (-16).

En su última aparición en 2024, culminó en el puesto 18 con tarjeta de 275 (-13).

Esta edición del Puerto Rico Open será la número 18.