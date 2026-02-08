Opinión
Lindsey Vonn se estrella en el descenso olímpico: fue trasladada en helicóptero

Mientras, su compañera Breezy Johnson se colgó el oro

8 de febrero de 2026 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La estadounidense Lindsey Vonn se estrella durante una carrera de descenso femenino de esquí alpino, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el domingo 8 de febrero de 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CORTINA D’AMPEZZO, Italia - Lindsey Vonn, que corría con la rodilla izquierda gravemente lesionada, se estrelló el domingo al principio del descenso olímpico y fue sacada de la pista por un helicóptero después de que la estadounidense de 41 años recibiera atención médica en la nieve durante largos y angustiosos minutos.

RELACIONADAS

Vonn perdió el control en la travesía de apertura tras cortar demasiado la línea y quedó girando en el aire. Se la oyó gritar tras el accidente mientras estaba rodeada por el personal médico antes de ser atada a una camilla y trasladada en helicóptero, lo que posiblemente puso fin a la carrera de la esquiadora. El equipo de esquí estadounidense se limitó a decir que sería evaluada.

Breezy Johnson, compañera de equipo de Vonn, ganó el oro y se convirtió en la segunda mujer estadounidense en ganar el descenso olímpico después de que Vonn lo hiciera hace 16 años. Johnson, de 30 años, se impuso a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia en un día agridulce para el equipo estadounidense.

Vonn tenía familia en las gradas, incluido su padre, Alan Kildow, que miraba al suelo mientras su hija era atendida tras sólo 13 segundos en la pista. Otros espectadores, entre ellos el rapero Snoop Dogg, observaron en silencio cómo la esquiadora estrella era finalmente sacada de la pista que tan bien conoce y que ostenta el récord de 12 victorias en la Copa del Mundo.

El accidente de Vonn fue “trágico, pero son carreras de esquí”, declaró Johan Eliasch, Presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard.

“Sólo puedo darle las gracias por lo que ha hecho por nuestro deporte”, dijo, “porque esta carrera ha sido la comidilla de los Juegos y ha puesto a nuestro deporte en el mejor lugar posible”.

Todas las miradas estaban puestas en Vonn, la buena noticia de cara a los Juegos Olímpicos. La temporada pasada regresó a las carreras de esquí de élite después de casi seis años, una decisión sorprendente dada su edad, pero también tuvo que someterse a una prótesis parcial de titanio en la rodilla derecha. Muchos se preguntaban cómo le iría en su búsqueda de una medalla de oro que se sumara a la que ganó en descenso en los Juegos de Vancouver 2010.

La tetracampeona de la Copa del Mundo sorprendió a todos al convertirse en aspirante casi de inmediato. Llegó a los Juegos Olímpicos como líder de la clasificación de descenso de la Copa del Mundo y era una de las favoritas a la medalla de oro antes de su caída en Suiza hace nueve días, cuando sufrió su última lesión de rodilla. Además de la rotura del ligamento cruzado anterior, también sufrió una contusión ósea y daños en el menisco.

Sin embargo, nadie la descartó ni siquiera entonces. En realidad, lleva tres décadas esquiando en la cima de este deporte a pesar de las lesiones. En 2006, antes de los Juegos Olímpicos de Turín, Vonn sufrió una mala caída durante un entrenamiento de descenso y fue al hospital. Compitió menos de 48 horas después, en las cuatro pruebas previstas, con un séptimo puesto en el super-G como mejor resultado.

“Es definitivamente raro”, dijo entonces, “pasar de la cama del hospital a la puerta de salida”.

Cortina siempre ha tenido muchos recuerdos entrañables para Vonn, más allá de las victorias récord. La llaman la reina de Cortina, y el Olympia delle Tofana es un circuito que siempre le ha ido bien a Vonn. Vonn probó su rodilla dos veces en entrenamientos de descenso durante los últimos tres días, antes de la terrible caída del domingo, en un día despejado y soleado.

“Esta sería la mejor remontada que he hecho hasta ahora”, dijo Vonn antes de la carrera. “Definitivamente, la más dramática”.

Tras el accidente, se celebró la entrega de medallas y los compañeros esquiadores pensaron en el legado de Vonn.

“Ha sido mi ídolo desde que empecé a ver carreras de esquí”, dijo la noruega Kajsa Vickhoff Lie. “Todavía nos queda la Copa del Mundo después de los Juegos Olímpicos... No me sorprendería que apareciera de repente en la puerta de salida, pero la caída no tuvo buena pinta”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

