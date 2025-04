El puertorriqueño Rafa Campos batalló a lo largo de los 18 hoyos en el Augusta National Golf Club , mostrando por momentos capacidad para levantarse luego de varios problemas, aunque entregó tarjeta final de 75, tres golpes sobre el par 72, para estrenarse en el prestigioso torneo The Masters, en Augusta, Georgia.

Campos se ‘registró’ así en las ‘grandes ligas’ del golf, ya que The Masters no solo es uno de los cuatro torneos mayores del mundo, sino uno de los más prestigiosos.

Rafa, sin embargo, no se amilanó y respondió tirando par en el hoyo 14 y registrando no uno, sino dos birdies consecutivos, incluyendo en el hoyo 16, un par 3, para recuperar y volver a tener puntuación total even restando solo los hoyos 17 y 18.