Luego de empezar los torneos de este semestre sin público, la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), informó este domingo que el Departamento de Salud (DS) aprobó una enmienda que permitirá la presencia de público completamente vacunado contra el COVID-19 en las instalaciones deportivas en las que se lleven a cabo competencias.

“El cambio solicitado y aprobado es para que el público pueda entrar a una instalación deportiva donde se lleve a cabo un evento de la LAI, siempre y cuando esté vacunado. No hay excepciones con el público. Si no se presenta evidencia de vacunación completa, dos dosis, no pueden entrar”, indicó el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, en un comunicado de prensa.

El protocolo aprobado por el DS exige que al llegar a la instalación deportiva se coteje que el público tenga la certificación de vacuna completa. Igualmente, se requerirá el uso de mascarrilla y la utilización de desinfectante de manos. También se les tomará la temperatura al llegar al área de competencia.

Sosa explicó que aunque Salud aprobó la entrada de público, las universidades que alberguen competencias pueden prohibir la presencia de fanáticos.

De hecho, se indicó que la Caribbean University, la Universidad Politécnica de Puerto Rico, la Universidad Ana G. Méndez, los recintos de Ponce y Carolina de la Universidad de Puerto Rico y la Pontificia Universidad Católica jugarán sin público presente.

Mientras, la Universidad del Sagrado Corazón permitirá solo estudiantes de esa institución hasta un máximo de 40 personas.