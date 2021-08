O fue la mascarilla que escondió su amplia y deslumbrante sonrisa, o en realidad la vallista boricua Jasmine Camacho-Quinn fue realmente sobrecogida por el recibimiento que tuvo hoy en la mañana a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Isla Verde, donde una amplia presencia de medios la aguardaba para escuchar sus primeras palabras.

A su entrada al terminal de Jet Blue para la conferencia ante todos los medios del país, Jasmine lucía sobrecogida, no tan efusiva como se le notó en los días posteriores tras ganar la medalla de oro en los 100 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el pasado 1 de agosto. La atleta, debido a compromisos, aún no había visitado Puerto Rico tras su hazaña en suelo japonés.

“Todo esto es nuevo para mí. Realmente, estoy agradecida por todo. Sabía lo que podía esperar, pero esto es más de lo que esperaba. Lo recibo y estoy realmente agradecida por el amor y apoyo de todos aquí. Gracias por venir y estar aquí”, dijo Jasmine cuando la moderadora de la conferencia, Natalia Meléndez, le inquirió sobre sus emociones, previo a iniciar una ronda preguntas de los medios.

Al hablar de sus padres James Quinn y María Milagros Camacho, a quienes no veía hace dos meses desde que partió de Estados Unidos hacia Japón, la corredora y campeona olímpica describió el instante del encuentro.

“Pensé que estaría bien pero cuando los vi. No los he visto en dos meses. Poder verlos y ver la sonrisa de los dos después de lo logrado es asombroso. Me sacó las lágrimas, honestamente. Significa un montón”.

Antes de dirigirse a los presentes, Jasmine recibió un ramo de flores de parte del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien le dirigió unas palabras a la atleta antes de cederle el micrófono.

“Jasmine, gracias por representarnos y por hacer que Puerto Rico se colocara en el escenario central para el mundo entero para ver y celebrar. Estoy honrado de darte la bienvenida a tu patria boricua”, le dijo Pierluisi, mezclando su mensaje con palabras en inglés y español.

“Nos diste un victoria histórica, la segunda medalla de oro para Puerto Rico y la primera en el atletismo. Es un logro increíble, uno que todos nosotros atesoraremos para siempre. Jasmine es un ejemplo de lo que es ser puertorriqueño o puertorriqueña. Representa un gran orgullo para Puerto Rico. Su triunfo nace de nuestro corazón y de lo que aspiramos como pueblo”, agregó el primer mandatario del país.

Tras la conferencia, Camacho-Quinn -junto a familiares y personalidades del liderato deportivo- se movió a participar de una caravana que la llevará por diversos sectores del área metropolitana hasta llegar a Trujillo Alto, ciudad donde nació su madre María Milagros antes de emigrar.

“Esta gran atleta viene de una familia que lleva el deporte en el corazón. Su padre, su madre y sus hermanos comparten esa pasión por el deporte. Y vamos a hablar claro; el talento corre por sus venas. Y una gran parte de ese talento viene derechito desde su municipio de Trujillo Alto, representado aquí por su alcalde”, agregó Pierluisi aludiendo al incumbente José Luis Cruz.

El gobernador también le expresó que haber escogido representar a la isla en el escenario olímpico, desde los Juegos de Río 2016, es algo que el pueblo no olvidará jamás.

Antes de partir en caravana, la atleta posó con el gobernador, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, y el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ray Quiñones, y luego con varios fanáticos que se acercaron para pedirle una foto junto a ella.