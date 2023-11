El mundo del automovilismo ha sido históricamente dominado por los hombres, quienes copan todas las categorías y gran parte de los titulares sobre este deporte.

Numerosos escritos dan cuenta de la escasa participación femenina y de los escollos que enfrentan las mujeres al momento de competir a los más altos niveles.

De hecho, no ha sido hasta este 2023 que se creó la F1 Academy, una competición de automovilismo de velocidad exclusivamente femenino y fundada por la Federación Internacional del Automóvil que busca desarrollar pilotos que puedan competir en todas las competencias, incluidas la Serie W, Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3.

Entre el reducido grupo de mujeres que busca abrirse un espacio en este deporte está la colombiana Tatiana Calderón, que tiene la distinción de ser la primera latina en participar en Fórmula 2 y de haber sido piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Racing en Fórmula 1. Este año formó parte del Team Virage de la European LeMans Series. El campeonato concluyó en octubre pasado. Asimismo, es auspiciada por su compatriota, la cantante Karol G.

La deportista de 30 años y natural de Bogotá está en Puerto Rico para participar del Women Economic Forum del Caribe, que se realiza del 13 al 17 de noviembre. Es la primera vez que visitar el país, y se mostró muy contenta de poder compartir su experiencia de empoderamiento con otras mujeres.

En entrevista con El Nuevo Día compartió la historia de cómo se interesó en el automovilismo cuando tenía nueve años, los obstáculos que ha enfrentado y cómo la intervención de Karol G fue instrumental para que pudiera seguir en el circuito de competencia en un auto al que bautizaron el ‘Bichota-Makinon’.

¿De dónde le surge ese interés por el automovilismo?

-Mi interés por el deporte nació como muy natural. Fue porque cerca de mi casa en Bogotá habían abierto una pista de alquiler de karts, y mi hermana (Paula) me llevó. Compramos un turno de cinco minutos y me enamoré de la velocidad, de la adrenalina. Íbamos ahí todos los días después de la escuela y era justo cuando (el piloto de automovilismo colombiano) Juan Pablo Montoya estaba como empezando a correr en Fórmula 1. Así que vengo también de ese boom y de esa inspiración que él dejó en nuestro país.

Dices que todo comenzó cuando ibas con tu hermana Paula a correr karts, ¿pero cuándo fue que te diste cuenta que querías hacer del automovilismo una carrera?

-Pues yo siempre tuve muy claro que quería ser piloto, que quería llegar a la Fórmula 1, desde casi los nueve años. Pero lo más difícil era cómo convencer a tu entorno, a tus papás, a mi mamá, que tu hija quiere ser piloto. Al principio -obviamente- me ponían bastantes condiciones como si no me iba bien en el colegio, se acaban las carreras y entonces yo era muy buena en el colegio. Siempre superé esas pruebas que me ponían para saber si realmente era lo que yo quería.

Cuando empecé a ganar y a competir en otros países fuera de Colombia, ya me dieron esa oportunidad de dedicarme a lo que más me gustaba. Pero yo creo que siempre lo tuve bien claro desde tan pequeña.

Tatiana Calderón participó este martes en una conferencia prensa en el Mall of San Juan. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

¿Cuáles fueron las primeras carreras que hiciste profesionalmente?

-Yo fui a competir primero a Estados Unidos. Ahí gané un campeonato que se llama Stars of Karting. He sido la única mujer que ha logrado ganar ese campeonato. Después me fui a Europa a competir en la Fórmula 3.

¿Cuán difícil es para una mujer latina poder correr y competir en ese circuito?

-Hay muchas barreras como mujer y obviamente el hecho de ser latina también lo hace un poco más complicado. Por ejemplo, en Colombia solo tenemos un autódromo. Para ir a competir te toca salir a Europa, gastar en euros. En Estados Unidos a gastar en dólares. Es un deporte que requiere de muchos patrocinios y eso no ha sido nada fácil.

Además como hemos sido muy pocas las que hemos incursionado en este deporte, entonces tanto los carros como el entrenamiento está todo como basado con las medidas de un hombre. Así que he tenido que hacer muchas modificaciones, entender qué es lo que como mujer necesitas para rendir al máximo, porque todo está diseñado por y para hombres. Nosotras hacemos las cosas de forma distinta, no mejor, ni peor, solo distinta. También está el saber qué es lo que necesitas para ir a ponérsela difícil a todos ellos.

No ha sido nada fácil ganarse ese respeto en la pista y fuera de ella con los ingenieros, con los jefes de equipo que en su mayoría son hombres. Pero creo que poco a poco uno se va ganando esa credibilidad.

¿Alguna situación difícil que hayas pasado como mujer en este deporte?

-Hay varias cosas. El problema empieza porque al principio todo el mundo está contento con que haya una mujer compitiendo. Todo muy lindo y todos quieren ayudar. Pero cuando empiezas a ser competitiva, cuando empiezas a ganarles, es cuando empiezas a ser un problema. Entonces te das cuenta de que al final todas esas cargas negativas que me ponían como no vas a poder o estás haciendo trampa o no deberías estar acá, yo las tomaba como un impulso para demostrar que al final yo estoy haciendo lo que más me gusta y también soy muy competitiva.

No ha sido por eso nada fácil porque ha sido como todo descubrimiento porque no ha habido muchas mujeres, pero eso me dio confianza en mí misma de que sí se puede, y ojalá pueda transmitirlo a más mujeres para que sepan que hay que mostrar todas estas barreras, porque si tú no dices qué es lo que está mal, nadie lo va a cambiar.

¿Cómo conoces a Karol G y cómo se involucra en tu carrera?

-Esa mujer tiene un corazón espectacular. Nunca me imaginé que iba a ser quien me iba a rescatar. En 2022 estaba corriendo en la IndyCar cuando el patrocinador principal del equipo de dejó de pagar y desafortunadamente me bajaron del asiento. Pensé que no iba a poder seguir compitiendo a mitad de temporada.

Mi hermana, que es mi mánager, tenía una persona en común con la hermana de Karol G, Jessica, y le preguntamos si sabían de algún artista que le interesara patrocinar el carro y como a los tres días Karol G. me empieza a seguir en Instagram. Yo la sigo de vuelta, le mando un mensaje directo y de repente nos dice esta persona que Karol G. va a sumarse a tu proyecto porque quiere que sigas compitiendo para mostrar también un mensaje de empoderamiento.

¿Se podría decir que Karol G salvó tu carrera?

-Sí. En un momento muy complicado, ella fue quien me ayudó para poder seguir compitiendo. Luego se sumaron también otras empresas que quisieron apoyarnos, pero la verdad lo que ya está haciendo con la fundación (Fundación Con Cora) y lo que ha hecho también por mí es porque tiene un corazón muy grande.

Publicaste un libro infantil junto a la autora costarricense Gabriela Cordero titulado “La niña más veloz que el viento”. Háblanos de ese proyecto.

-La idea es que lo puedan leer con sus padres y mostrar un poco todas esas barreras que a veces son un poco invisibles y que las niñas y las mujeres como que nos acostumbramos a que estén ahí porque la sociedad te lo dice. Al final tienes que tener la convicción para sobrepasar esas barreras. Los fondos que se recauden con el libro van para la Corporación Juego y Niñas, que quiere empezar un programa de educación sin estereotipos. La idea es empezar por las regiones más afectadas por el maltrato a la mujer en Colombia.