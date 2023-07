Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde encontrarás la cobertura de nuestros periodistas en San Salvador.

San Salvador- Los tenistas puertorriqueños Gabriel Evans y Marko Mesarovic fueron eliminados de la competencia de dobles masculinos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 este lunes al caer por 2-1 (5-4, 4-5 y [10] –[4]) ante los representantes de Curazao Aydan Gomez y Laurens Deelstra.

Humberto Torres, delegado de tenis y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), explicó que como los partidos se afectaron por las lluvias, se jugaron lo que se conoce como “shorts sets” o parciales cortos a cuatro puntos. Si se empataban a cuatro, jugaban un ‘tie breaker’ (juego de desempate). En el decisivo, jugaron un ‘super tie breker’ al primero que llegara a 10 puntos.

PUBLICIDAD

Con esta actuación, Puerto Rico concluye su participación en el tenis de campo de la justa regional, luego que en sencillos Mesarovic cayó en octavos de final ante el representante de Jamaica, Blaise Bicknell por 2-0 y Evans fue derrotado por 2-0 también en la ronda de los 32 por el colombiano Johan Rodríguez.

Hay que mencionar que para esta edición de los Centroamericanos no contó con representación en el torneo femenino, luego que el Copur no aprobó su participación porque las candidatas no figuraban en las clasificaciones de la Women Tennis Association (WTA).

Puerto Rico venía de ganar cinco medallas de oro consecutivas en sencillos con Kristina Brandi y Mónica Puig desde San Salvador 2002 hasta Barranquilla 2018.

¿Cuántas medallas suma Puerto Rico? Mira aquí el medallero de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.