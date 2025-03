Tiger Woods enfrenta otra lesión y otro año perdido con la incógnita si este será su final en el golf: “Me siento mal por él”

“Es una lástima”, comentó Rory McIlroy el miércoles en el torneo The Players. “No tiene mucha suerte cuando se trata de lesiones y su cuerpo. Espero que esté de buen ánimo y que esté bien. Obviamente no lo veremos jugar golf este año, y ojalá lo veamos jugar tal vez en 2026″.

Todo es “quizás” con Woods, el jugador que hizo que el golf fuera atractivo de ver, que provocó un aumento en las audiencias de televisión y un incremento en los premios, que ejerció una supremacía medida no solo por sus 15 majors y 82 títulos en la Gira de la PGA, sino por el hecho de que no tuvo un rival duradero, hasta que las lesiones y cirugías comenzaron a acumularse.

Su madre, Kultida, falleció el mes pasado y Woods se retiró del Genesis Invitational mientras lidiaba con la pérdida. Optó por no estar en The Players, el último año de su exención por haber ganado el Masters de 2019.

“Si hubiera estado sano, creo que lo habría logrado”, dijo Nicklaus en una entrevista hace dos semanas con Golf Channel. “Pero no se mantuvo sano. Todos tenemos lesiones, todos tenemos diferentes cosas que cambian las cosas. Tiger tuvo sus problemas. Me siento mal por él”.

Nicklaus recordó haberle dicho a Woods: “Nadie quiere que le rompan sus récords. Pero no quiero que no se rompa porque no tienes la capacidad de hacerlo. Me siento mal por él en eso”.