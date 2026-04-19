Una monta perfecta: Irad Ortiz Jr. lleva a White Abarrio a la gloria en Oaklawn

El jinete trujillano Irad Ortiz Jr. condujo con paciencia a White Abarrio hacia la victoria el sábado en el clásico Oaklawn Handicap, superando a Sovereignty y Journalism, ganadores en 2025 de dos de las tres carreras de la Triple Corona.

White Abarrio, un ejemplar de siete años con 25 presentaciones, dominó con autoridad en la recta final del Oaklawn Handicap, dejando atrás a los cuatroañeros Sovereignty —ganador del Kentucky Derby y el Belmont Stakes 2025— y Journalism, vencedor del Preakness Stakes 2025.

El caballo, hijo del destacado semental Tapit, elevó sus ganancias a $7.7 millones, incluida la bolsa de $1.2 millones correspondiente a esta prestigiosa carrera.

Bajo la monta de Ortiz, White Abarrio también ha conquistado importantes clásicos como la Breeders’ Cup Classic de 2023, la Pegasus World Cup de 2025 y el Whitney Stakes de 2022.

El tiempo ganador fue de 1:47.49 para la distancia de 1 1/8 de milla, el más rápido en esta prueba desde el 1:47.22 registrado por el legendario Cigar en 1995.

PUBLICIDAD

“Pensé que iba a estar en punta”, dijo Ortiz a medios estadounidenses sobre su ejemplar, que partió por el carril uno y se mantuvo al frente antes de la primera curva.

“Pero, para ser honesto, vi a Sovereignty salir bien y a Journalism justo a su lado, sin dejarlo irse. Así que decidí esperar y buscar ventaja más adelante”, explicó. “Estábamos en una buena posición por dentro de ambos y ejecuté el plan B con paciencia. Salió perfecto”.

Tras recorrer la recta lejana pegado a la valla y detrás del paso de Sovereignty y Journalism, Ortiz movió a White Abarrio en la segunda curva. Tomó el tercer carril, emparejó cabeza a cabeza con los favoritos en la recta final y se despegó con autoridad para asegurar la victoria.