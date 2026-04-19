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Una monta perfecta: Irad Ortiz Jr. lleva a White Abarrio a la gloria en Oaklawn

El puertorriqueño ejecutó una estrategia impecable para imponerse sobre ganadores de pruebas de la Triple Corona

19 de abril de 2026 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Irad Ortiz Jr., aquí junto a White Abarrio en el Breeders' Cup Classic de 2023, volvió a conquistar un clásico importante con el ejemplar, ahora de siete años. (Mark J. Terrill)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El jinete trujillano Irad Ortiz Jr. condujo con paciencia a White Abarrio hacia la victoria el sábado en el clásico Oaklawn Handicap, superando a Sovereignty y Journalism, ganadores en 2025 de dos de las tres carreras de la Triple Corona.

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White Abarrio, un ejemplar de siete años con 25 presentaciones, dominó con autoridad en la recta final del Oaklawn Handicap, dejando atrás a los cuatroañeros Sovereignty —ganador del Kentucky Derby y el Belmont Stakes 2025— y Journalism, vencedor del Preakness Stakes 2025.

El caballo, hijo del destacado semental Tapit, elevó sus ganancias a $7.7 millones, incluida la bolsa de $1.2 millones correspondiente a esta prestigiosa carrera.

Bajo la monta de Ortiz, White Abarrio también ha conquistado importantes clásicos como la Breeders’ Cup Classic de 2023, la Pegasus World Cup de 2025 y el Whitney Stakes de 2022.

El tiempo ganador fue de 1:47.49 para la distancia de 1 1/8 de milla, el más rápido en esta prueba desde el 1:47.22 registrado por el legendario Cigar en 1995.

“Pensé que iba a estar en punta”, dijo Ortiz a medios estadounidenses sobre su ejemplar, que partió por el carril uno y se mantuvo al frente antes de la primera curva.

“Pero, para ser honesto, vi a Sovereignty salir bien y a Journalism justo a su lado, sin dejarlo irse. Así que decidí esperar y buscar ventaja más adelante”, explicó. “Estábamos en una buena posición por dentro de ambos y ejecuté el plan B con paciencia. Salió perfecto”.

Tras recorrer la recta lejana pegado a la valla y detrás del paso de Sovereignty y Journalism, Ortiz movió a White Abarrio en la segunda curva. Tomó el tercer carril, emparejó cabeza a cabeza con los favoritos en la recta final y se despegó con autoridad para asegurar la victoria.

Medios estadounidenses describieron la monta de Ortiz como una actuación a la altura de su talento. El jinete lidera actualmente la estadística de la hípica estadounidense en 2026 y el próximo 2 de mayo tendrá la conducción de uno de los contendores, Renegade, en el Kentucky Derby.

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Irad OrtizHipismoHipismo puertorriqueño
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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