Una monta perfecta: Irad Ortiz Jr. lleva a White Abarrio a la gloria en Oaklawn
El puertorriqueño ejecutó una estrategia impecable para imponerse sobre ganadores de pruebas de la Triple Corona
19 de abril de 2026 - 2:21 PM
19 de abril de 2026 - 2:21 PM
El jinete trujillano Irad Ortiz Jr. condujo con paciencia a White Abarrio hacia la victoria el sábado en el clásico Oaklawn Handicap, superando a Sovereignty y Journalism, ganadores en 2025 de dos de las tres carreras de la Triple Corona.
White Abarrio, un ejemplar de siete años con 25 presentaciones, dominó con autoridad en la recta final del Oaklawn Handicap, dejando atrás a los cuatroañeros Sovereignty —ganador del Kentucky Derby y el Belmont Stakes 2025— y Journalism, vencedor del Preakness Stakes 2025.
El caballo, hijo del destacado semental Tapit, elevó sus ganancias a $7.7 millones, incluida la bolsa de $1.2 millones correspondiente a esta prestigiosa carrera.
Bajo la monta de Ortiz, White Abarrio también ha conquistado importantes clásicos como la Breeders’ Cup Classic de 2023, la Pegasus World Cup de 2025 y el Whitney Stakes de 2022.
Seven years old, 25 career starts, over $7.7 million in earnings and still delivering on the big stage! WHITE ABARRIO wins the G2 Oaklawn Handicap under @iradortiz for trainer @SaffieJosephJr. pic.twitter.com/MuzS0KzIjS— NYRA (🗽) (@TheNYRA) April 18, 2026
El tiempo ganador fue de 1:47.49 para la distancia de 1 1/8 de milla, el más rápido en esta prueba desde el 1:47.22 registrado por el legendario Cigar en 1995.
“Pensé que iba a estar en punta”, dijo Ortiz a medios estadounidenses sobre su ejemplar, que partió por el carril uno y se mantuvo al frente antes de la primera curva.
“Pero, para ser honesto, vi a Sovereignty salir bien y a Journalism justo a su lado, sin dejarlo irse. Así que decidí esperar y buscar ventaja más adelante”, explicó. “Estábamos en una buena posición por dentro de ambos y ejecuté el plan B con paciencia. Salió perfecto”.
White Abarrio sure is a beauty out there on the @OaklawnRacing track! pic.twitter.com/I2J0ky8qfj— Sean Collins (@BH_SCollins) April 17, 2026
Tras recorrer la recta lejana pegado a la valla y detrás del paso de Sovereignty y Journalism, Ortiz movió a White Abarrio en la segunda curva. Tomó el tercer carril, emparejó cabeza a cabeza con los favoritos en la recta final y se despegó con autoridad para asegurar la victoria.
Medios estadounidenses describieron la monta de Ortiz como una actuación a la altura de su talento. El jinete lidera actualmente la estadística de la hípica estadounidense en 2026 y el próximo 2 de mayo tendrá la conducción de uno de los contendores, Renegade, en el Kentucky Derby.
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