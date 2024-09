“Veo la caja y es como que, ¿en serio esa soy yo?”: Adriana Díaz, el nuevo rostro en los empaques de cereales de la marca Cheerios

“Adriana va a estar en cada una de las cajas de nuestros cereales. Es un empaque exclusivo que tenemos en nuestras dos presentaciones de Cheerios normal, la caja amarilla, y nuestro Honey Nut Cheerios. La realidad es que me siento muy honrado de poder presentar a Adriana como embajadora oficial de Cheerios en Puerto Rico”, dijo Robles rodeados de varias de las cajas para dar cuenta del lanzamiento de la campaña.

“Desde pequeña siempre había comido Cheerios, siempre había comido cereales, pero jamás me imaginé estar en la caja. Para mí esto es un sueño más, un paso muy grande en mi carrera, y la verdad es que estoy superencantada con la caja. Me encanta todo de ella. Espero que podamos seguir inspirando a niños a que sigan comiendo desayuno de campeones ”, dijo Adriana en la actividad del lanzamiento.

“La verdad que esto es un sueño para ella y para mí”, dijo por su lado Bladimir Díaz, el padre y entrenador de la tenismesista. “Yo empecé con Adriana desde chiquita y decía, ‘caramba, me gustaría ver a Adriana en una caja de cereal’. Realmente hoy se cumple otro sueño que tardó 20 años, pero realmente la carrera de Adriana ha sido una maravilla, una bendición. Se han alcanzado cosas que jamás imaginé que iban a suceder. Que hoy esté en una caja de cereal es grandioso ”.

Padre al fin, Bladimir no deja de sentir orgullo por cada paso de avance que ha dado su hija, y no solo los que da con su raqueta en la mesa de competencia. Sin embargo, al mismo tiempo está consciente de que este logro, en lo que respecta al impacto de su imagen, era algo impensable en el pasado, y uno que quizás era más esperado de figuras de otros deportes u otros ámbitos.

“ Genuinamente todavía es algo que no creo. Veo la caja y es como que, ¿en serio esa soy yo? Es un sueño y es algo que jamás imaginé en mi carrera. ¿Cómo uno sube después de esto? Es lo máximo. Ha sido un paso en mi carrera muy grande. Es un honor ser parte de Cheerios y de General Mills. Supercontenta y ‘superexcited’ de ver ya esas cajas en los diferentes supermercados y diferentes tiendas”, expresó Adriana.

“Están mencionando a Roberto Clemente. Es es un atleta icónico. Me hace sentir superfeliz, superorgullosa. Jamás me hubiese imaginado algo así, viniendo de un deporte no tradicional, desde el tenis de mesa. Y que ya la gente sepa quién soy, sepa del deporte, que lo vean y lo apoyen, para mí que estoy viviendo un sueño”.