Victoria dominante de Max Verstappen en el Gran Premio de Italia

Monza, Italia - Max Verstappen reclamó una victoria dominante en el Gran Premio de Italia este domingo, por delante de los contendientes al título y compañeros de equipo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Fue la primera victoria de Verstappen desde mayo, y solo la tercera de la temporada, en un espectacular fin de semana en Monza para el cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, quien tuvo la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula Uno en el circuito el sábado para reclamar la pole.

“¡Eso fue increíble chicos! Bien hecho a todos”, dijo Verstappen por radio del equipo. “Lo ejecutamos realmente bien. Qué fin de semana increíble. Podemos estar realmente orgullosos de eso”.

Norris fue segundo, casi 20 segundos detrás de Verstappen, reduciendo la diferencia con Piastri en la carrera por el título a 31 puntos. Había comenzado el día a 34 unidades del piloto australiano, quien no estaba contento después de que se le ordenara dejar pasar a su compañero de equipo hacia el final de la carrera.

El cambio se produjo después de que Norris tuviera una parada en boxes lenta, lo que pareció poner sus posibilidades de título en mayor peligro cuando salió detrás de su compañero de equipo, pero McLaren ordenó a Piastri dejar pasar al piloto británico, lo cual hizo a pesar de quejarse sobre la decisión por la radio del equipo.

“Sentí que estuve allí por bastante tiempo”, expresó Norris. “De vez en cuando cometemos errores como equipo y este fue uno de ellos”.

Charles Leclerc, de Ferrari, y Lewis Hamilton tuvieron actuaciones sólidas en la carrera de casa del equipo. Animado por los apasionados tifosi vestidos de rojo, Leclerc terminó cuarto mientras que Hamilton avanzó a través del campo al inicio para cruzar la línea en sexto lugar, después de comenzar desde el décimo puesto tras una penalización de cinco lugares en la parrilla.

Norris estaba desesperado por recuperarse de un desastroso GP de los Países Bajos cuando se vio obligado a retirarse por un inusual problema con el motor. Comenzando desde el segundo lugar en Monza, se enfrentó con Verstappen desde el inicio y fue forzado a salir al césped en la primera curva.

“Siempre sé que va a ser una buena pelea con Max y lo fue”, manifestó Norris. “Uno de esos fines de semana donde somos un poco más lentos pero una buena pelea y lo disfruté”.

A Verstappen se le dijo que devolviera el lugar y lo hizo debidamente, pero el piloto de Red Bull reclamó el liderato al inicio de la vuelta cuatro, pasando a Norris en la curva uno. Desde allí, fue casi una procesión hacia la victoria para Verstappen. Se encontró brevemente detrás de los McLaren después de parar en boxes en la vuelta 38, pero retomó el liderato cuando Piastri entró a pits en la vuelta 46, seguido por Norris una vuelta más tarde.

“Fuimos tan largos que los neumáticos blandos parecían una buena opción para poner”, dijo Piastri. “Estábamos esperando coches de seguridad si aparecían. Un pequeño incidente al final, pero está bien”.

Hamilton quedó justo detrás de su excompañero de equipo de Mercedes, George Russell, con Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli e Isack Hadjar completando los diez primeros.

Antonelli había cruzado la línea en octavo lugar, pero el adolescente italiano perdió un puesto debido a una penalización de cinco segundos por un contacto con Albon.

El neerlandés Max Verstappen de Red Bull rodeado en el podio por Pierre Wache, director técnico de Red Bull, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri de McLaren tras el Gran Premio de Italia en Monza. (Luca Bruno)

Órdenes de equipo de McLaren dominan la conversación

Verstappen parecía un espectador aburrido en la conferencia de prensa posterior a la carrera, debido a que la controversia por las órdenes de McLaren dominaron la conversación.

Verstappen incluso se deslizó en el sofá y apoyó su cabeza en el respaldo mientras Norris y Piastri, sentados a ambos lados del piloto de Red Bull, eran bombardeados con preguntas sobre el incidente que ocurrió al final de la carrera.

Una parada en boxes lenta llevó a que Norris saliera en tercer lugar, justo detrás de Piastri, a quien se le ordenó dejar pasar a su compañero de equipo y rival por el título. Piastri, líder del campeonato, se quejó en ese momento diciendo: “Dijimos que una parada en boxes lenta era parte de la carrera, no lo entiendo”, pero cedió el lugar de todos modos.

“Es algo que todos discutimos, lo hemos discutido antes”, afimó Piastri. “Creo que hoy fue una solicitud justa, Lando calificó por delante, estuvo por delante toda la carrera y perdió ese lugar sin culpa suya”.

“Así que dije lo que tenía que decir por radio y una vez que recibí la segunda solicitud, no voy a ir en contra del equipo”.

Sin embargo, cuando se le presionó, Piastri pareció admitir que todavía tenía dudas sobre si debería haber dejado pasar a Norris, solo por una parada en boxes lenta.

“Creo que la llamada por radio lo dice todo, así que estoy seguro de que lo discutiremos de nuevo”, argumentó.

Los pilotos dijeron que órdenes similares no habrían entrado en juego si hubiera habido autos entre ellos.

“No somos idiotas”, añadió Norris. “Pero en una situación donde podemos ser justos, entonces esperarías ser justo como equipo. Hoy no fue mi culpa”.

“Si llego a toda velocidad a mi box y golpeo a un mecánico, tampoco espero recuperar la posición, pero hoy estaba fuera de mi control... No queremos perder o ganar así, pero hacemos lo que creemos que es correcto para el equipo”.

Quedan ocho carreras en la temporada, y el Gran Premio de Azerbaiyán es el próximo, en dos semanas.

“En última instancia, quien gane este campeonato quiere ganar tanto como pueda a través de sus propias actuaciones y cosas que pueden controlar, y hoy no fue una de esas cosas”, admitió Piastri.

