Vuelve a subir al podio una de las promesas de la esgrima boricua

La joven esgrimista puertorriqueña Alanis Waller Del Valle conquistó la medalla de oro en espada individual, categoría cadete, del Campeonato Centroamericano y del Caribe 2025, celebrado en el Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos, en Costa Rica, informó el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Waller Del Valle ya había ganado medalla de plata este mes en la Copa del Mundo Juvenil, celebrada en El Salvador, en la modalidad por equipos junto a sus hermanas Andrea y Alexandra.

En Costa Rica, la boricua mostró un dominio absoluto durante toda la competencia. En la ronda de grupos avanzó invicta con cinco victorias ante representantes de México, Costa Rica, Panamá y El Salvador.

En la fase eliminatoria directa, mantuvo su paso firme hasta imponerse en la final por 15-10 a la mexicana Bárbara Ocegueda. Antes de llegar al duelo por el oro, derrotó 15-2 a Alisse Alarcón, de Guatemala, en octavos de final; 15-5 a Regina García, de Panamá, en cuartos; y 15-11 a Emily Castellanos, de Colombia, en semifinales.

“Este triunfo refleja el gran trabajo que están haciendo nuestros jóvenes en las bases de la esgrima puertorriqueña. Alanis compitió con carácter, técnica y una madurez notable. Nos llena de orgullo ver cómo sigue creciendo el talento femenino en esta disciplina. Venimos de celebrar las medallas panamericanas de Gabriela Hwang y Sebastián García, y recientemente sumamos dos preseas más en la North American Cup en Utah, lo que demuestra que Puerto Rico atraviesa un gran momento en la esgrima”, expresó Sara Rosario Vélez, presidenta del Copur, en un comunicado.