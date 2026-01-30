Alcaraz y Djokovic se enfrentarán en la final del Abierto de Australia tras épicas semifinales

MELBOURNE, Australia - Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en la final del Abierto de Australia después de que ambos emergieron victoriosos el viernes épicas semifinales a cinco sets, cargadas de dramatismo.

Alcaraz, el número uno del mundo, se impuso al tecero Alexander Zverev, por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 en un partido que comenzó en el calor de la tarde y, culminó cinco horas y 27 minutos después, para convertirse en la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia.

Eso retrasó el inicio del partido de Djokovic contra el campeón defensor Jannik Sinner un par de horas. El dueño de 24 títulos de Grand Slam finalmente selló un triunfo por 3-6, 6-3, 4-4, 6-4, 6-4 poco después de la 1:30 de la mañana.

Djokovic alcanzó su undécima final del Abierto de Australia al poner alto a una racha de cuatro derrotas en semifinales en cuatro grandes consecutivos.

Alcaraz disputará su primera final en el Melbourne Park y aspira a ser el hombre más joven en completar un Grand Slam de carrera.

El Alcaraz-Zverev fue el partido más largo del torneo hasta ahora, y la semifinal más larga en la historia del Abierto de Australia, superando el clásico de 2009 entre Rafael Nadal y Fernando Verdasco.

“Este ha sido uno de los partidos más exigentes que he jugado en mi carrera”, dijo Alcaraz. “Nos llevamos al límite físicamente. Llevamos nuestros cuerpos hasta el extremo y el nivel del quinto set fue realmente muy alto”.

“Colocaría este partido en el primer lugar entre los mejores que he ganado en mi carrera”, añadió.

Alcaraz estuvo a dos puntos de sellar su triunfo en el tercer set de un torneo donde no había cedido una manga en las cinco rondas previas.

En el quinto set, estaba por detrás después de perder el primer juego y no logró romper el saque de su rival hasta que Zverev sacó para ganar en el décimo.

Preguntado sobre cómo pudo recuperarse a pesar de estar tan cerca de la derrota, Alcaraz reconoció que sufrió, pero que “estuve creyendo, creyendo, todo el tiempo”.

“He estado en estas situaciones, he estado en este tipo de partidos antes, así que sabía lo que tenía que hacer”, dijo. “Tenía que poner mi corazón en el partido. Creo que lo hice. Luché hasta la última bola”.

El número uno del mundo tenía una ventaja de dos sets y parecía estar en la forma que le hizo ganar el Abierto de Estados Unidos el año pasado y le ha ayudado a repartirse equitativamente los últimos ocho majors con Sinner.

Pero en el noveno juego del tercero, el español comenzó a cojear y parecía tener problemas en la parte alta de la pierna derecha. Tras mantener su servicio para 5-4, pidió un tiempo muerto médico en el cambio de lado de la cancha. Pudo haberse tratado de un calambre, pero se frotó la cara interna del muslo derecho y llamó al fisioterapeuta, que le masajeó esa zona.

Zverev estaba visiblemente molesto y habló con un oficial del torneo cuando a su rival se le concedió un descanso de tres minutos para ser atendido.