Donald Trump asistirá a la final masculina del US Open el domingo

Washington - El presidente Donald Trump asistirá el domingo a la final masculina del US Open, regresando a un torneo al que asistía con frecuencia por primera vez en una década.

La Casa Blanca confirmó la visita el jueves por la noche. Se espera que Trump haga un viaje de un día a Nueva York y regrese a Washington después del partido, que comienza a las 2 p.m. El primer cabeza de serie y campeón defensor, Jannik Sinner, se enfrenta a Felix Auger-Aliassime el viernes. El otro partido de semifinales enfrenta a Novak Djokovic contra Carlos Alcaraz.

Durante décadas, como magnate inmobiliario del área de Nueva York y, más tarde, como estrella de la televisión de realidad, Trump fue un elemento fijo en el torneo de Grand Slam, a menudo sentado en el balcón de la suite durante los partidos de la sesión nocturna. Con frecuencia se le mostraba en las pantallas de video de la arena.

Pero el Presidente no ha asistido desde que fue abucheado en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, meses después de lanzar su campaña presidencial de 2016. En los últimos años, incluso entre sus mandatos como presidente, Trump vive principalmente no en Nueva York sino en su finca de Florida, Mar-a-Lago.

Trump ha estado anteriormente en el Super Bowl en Nueva Orleans y las 500 Millas de Daytona en Florida, así como en peleas de UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey, los campeonatos de lucha de la NCAA en Filadelfia y la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey.