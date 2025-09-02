Opinión
3 de septiembre de 2025
82°lluvia moderada
DeportesTenis
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La increíble suma de dinero que apostó Drake para que este jugador gane el US Open

El cinco veces ganador del Grammy, famoso por casi siempre perder sus apuestas deportivas, compartió el recibo en las redes sociales

2 de septiembre de 2025 - 7:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El rapero canadiense Drake observa el partido entre la estadounidense Serena Williams y la bielorrusa Victoria Azarenka, en 2015. (Pavel Golovkin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Drake está jugando en grande por Jannik Sinner, apostando $300,000 a que el tenista masculino mejor clasificado del mundo ganará el Abierto de Estados Unidos.

El rapero conocido por hacer grandes apuestas en eventos deportivos —y a menudo perderlas— publicó en las redes sociales la captura de pantalla de un boleto de apuesta el martes por la tarde. La apuesta de seis cifras paga $507,000 si Sinner gana su quinto campeonato importante y el segundo en el US Open.

La llamada Maldición de Drake ha sido culpada de varias derrotas en los últimos años, incluyendo $210,000 apostados a que el estadounidense Taylor Fritz vencería a Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos de 2024. Según un sitio web que rastrea las apuestas anunciadas de Drake y la maldición, ha perdido $115,000 en tenis después de reducir sus derrotas al elegir con éxito a Sinner para ganar la final del Abierto de Australia en enero.

Sinner está en los cuartos de final después de vencer a Alexander Bublik en su partido de cuarta ronda. El joven de 24 años se enfrentará a continuación a su compatriota italiano Lorenzo Musetti y es el favorito en las apuestas en BetMGM Sportsbook.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
