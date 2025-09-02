La increíble suma de dinero que apostó Drake para que este jugador gane el US Open
El cinco veces ganador del Grammy, famoso por casi siempre perder sus apuestas deportivas, compartió el recibo en las redes sociales
2 de septiembre de 2025 - 7:47 PM
Drake está jugando en grande por Jannik Sinner, apostando $300,000 a que el tenista masculino mejor clasificado del mundo ganará el Abierto de Estados Unidos.
El rapero conocido por hacer grandes apuestas en eventos deportivos —y a menudo perderlas— publicó en las redes sociales la captura de pantalla de un boleto de apuesta el martes por la tarde. La apuesta de seis cifras paga $507,000 si Sinner gana su quinto campeonato importante y el segundo en el US Open.
La llamada Maldición de Drake ha sido culpada de varias derrotas en los últimos años, incluyendo $210,000 apostados a que el estadounidense Taylor Fritz vencería a Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos de 2024. Según un sitio web que rastrea las apuestas anunciadas de Drake y la maldición, ha perdido $115,000 en tenis después de reducir sus derrotas al elegir con éxito a Sinner para ganar la final del Abierto de Australia en enero.
Drake just placed a $300K bet on Jannik Sinner to win the US Open pic.twitter.com/NNOC5sJ9zo— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2025
Sinner está en los cuartos de final después de vencer a Alexander Bublik en su partido de cuarta ronda. El joven de 24 años se enfrentará a continuación a su compatriota italiano Lorenzo Musetti y es el favorito en las apuestas en BetMGM Sportsbook.
