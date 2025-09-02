La increíble suma de dinero que apostó Drake para que este jugador gane el US Open

Drake está jugando en grande por Jannik Sinner, apostando $300,000 a que el tenista masculino mejor clasificado del mundo ganará el Abierto de Estados Unidos.

El rapero conocido por hacer grandes apuestas en eventos deportivos —y a menudo perderlas— publicó en las redes sociales la captura de pantalla de un boleto de apuesta el martes por la tarde. La apuesta de seis cifras paga $507,000 si Sinner gana su quinto campeonato importante y el segundo en el US Open.

La llamada Maldición de Drake ha sido culpada de varias derrotas en los últimos años, incluyendo $210,000 apostados a que el estadounidense Taylor Fritz vencería a Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos de 2024. Según un sitio web que rastrea las apuestas anunciadas de Drake y la maldición, ha perdido $115,000 en tenis después de reducir sus derrotas al elegir con éxito a Sinner para ganar la final del Abierto de Australia en enero.