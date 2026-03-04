La tenista Aryna Sabalenka anuncia compromiso con empresario brasileño
La jugadora número uno del mundo publicó un video de la propuesta en Instagram
4 de marzo de 2026 - 9:18 AM
INDIAN WELLS, California - La tenista número uno del mundo Aryna Sabalenka anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis.
Sabalenka publicó un video de la propuesta en Instagram, acompañado de las palabras “Tú y yo, para siempre” junto con un emoji de anillo y corazón.
La noticia rápidamente provocó las felicitaciones de otros tenistas, entre ellos Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Amanda Anisimova, posible oponente de Sabalenka en los cuartos de final del próximo torneo de Indian Wells en el desierto del sur de California.
Aryna Sabalenka announces her engagement to Georgios Frangulis:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 4, 2026
“You & me, forever ♾️ 3.3.26 💍🤍”
Wishing them a lifetime of happiness. 🥹 pic.twitter.com/LoAjR63guN
El torneo que se inaugura el miércoles será el primero de Sabalenka desde que llegó a la final del Abierto de Australia, donde perdió ante Elena Rybakina por 6-4, 4-6, 6-4 el 31 de enero.
