DeportesTenis
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La tenista Aryna Sabalenka anuncia compromiso con empresario brasileño

La jugadora número uno del mundo publicó un video de la propuesta en Instagram

4 de marzo de 2026 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aryna Sabalenka se prepara participar en el Indian Wells en el desierto del sur de California. (Asanka Brendon Ratnayake)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

INDIAN WELLS, California - La tenista número uno del mundo Aryna Sabalenka anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis.

Sabalenka publicó un video de la propuesta en Instagram, acompañado de las palabras “Tú y yo, para siempre” junto con un emoji de anillo y corazón.

La noticia rápidamente provocó las felicitaciones de otros tenistas, entre ellos Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Amanda Anisimova, posible oponente de Sabalenka en los cuartos de final del próximo torneo de Indian Wells en el desierto del sur de California.

El torneo que se inaugura el miércoles será el primero de Sabalenka desde que llegó a la final del Abierto de Australia, donde perdió ante Elena Rybakina por 6-4, 4-6, 6-4 el 31 de enero.

Tenis
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: