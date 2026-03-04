La tenista Aryna Sabalenka anuncia compromiso con empresario brasileño

INDIAN WELLS, California - La tenista número uno del mundo Aryna Sabalenka anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis.

Sabalenka publicó un video de la propuesta en Instagram, acompañado de las palabras “Tú y yo, para siempre” junto con un emoji de anillo y corazón.

La noticia rápidamente provocó las felicitaciones de otros tenistas, entre ellos Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Amanda Anisimova, posible oponente de Sabalenka en los cuartos de final del próximo torneo de Indian Wells en el desierto del sur de California.