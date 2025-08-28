Opinión
28 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
DeportesTenis
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Me dijo que no tengo clase, ni educación”: Taylor Townsend sobre el altercado con Jelena Ostapenko

Ambas tenistas tuvieron una discusión a la conclusión del partido en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos

28 de agosto de 2025 - 9:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jeļena Ostapenko cayó en dos sets ante Taylor Townsend. (Vera Nieuwenhuis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Taylor Townsend y Jelena Ostapenko, rivales en un partido del miércoles en el Abierto de Estados Unidos, se enzarzaron en una discusión cara a cara en la línea lateral de la cancha 11, justo después de su partido de segunda ronda.

RELACIONADAS

Me dijo que no tengo clase, ni educación, y que vea lo que pasa cuando salgamos de Estados Unidos”, expresó Townsend, originaria de Chicago, después de su victoria por 7-5, 6-1 sobre la letona Ostapenko, campeona del Abierto de Francia 2017.

Después de que las dos jugadoras se encontraron en la red para el saludo posterior al partido, se quedaron cerca una de la otra en lugar de irse por caminos separados, como suelen hacer los tenistas.

Ostapenko, la cabeza de serie número 25, agitó un dedo hacia Townsend mientras hablaban.

Quiero decir que así es la competencia”, comentó Townsend. “La gente se molesta cuando pierde, Cuando ella estaba jugando bien, no dije nada. Eso sólo muestra clase”.

Cuando finalmente dejaron de hablar entre ellas, Townsend se dirigió a las gradas y arengó a la multitud que la apoyaba, agitando su brazo por encima de la cabeza.

El griterío de los espectadores aumentó de volumen.

Después de que las cosas se calmaron, Townsend señaló durante su entrevista en la cancha que había vencido a Ostapenko en otra ocasión —su serie de enfrentamientos directos estaba empatada 1-1 antes del miércoles.

“Así que veamos qué más tiene que decir”, comentó.

Durante una visita prolongada al vestuario por parte de Ostapenko mientras el partido aún estaba en curso, Townsend sacó una cuerda para saltar y la usó mientras la actividad estaba interrumpida.

Ostapenko ha tenido altercados con otras rivales durante partidos previos, incluyendo en 2021 cuando cayó ante Alja Tomljanovic en Wimbledon. Tomljanovic acusó a Ostapenko de mentir sobre la necesidad de salir de la cancha para una pausa médica a fin de tratar un supuesto problema abdominal.

Recientemente, Townsend ascendió al número uno en el ranking de dobles de la WTA. Pero esta es la primera vez que alcanza la tercera ronda en individuales en un torneo de Grand Slam desde 2023.

Tags
TenisAbierto de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
