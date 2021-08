La tenista puertorriqueña Mónica Puig fue parte el martes del anuncio del programa de proyectos de restauración de ESPN “Build to Play” sobre la rehabilitación de una cancha de la YMCA en San Juan.

La restauración del espacio tuvo el auspicio de la love.fútbol y Coaches Across Continents, la Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA) y la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA).

Es el décimo proyecto que realiza “Build to Play”, primero en la isla. La cancha contará con talleres para niños y niñas de deportes como el tenis, baloncesto, voleibol y fútbol.

Teniendo de objetivo una revitalización y remodelación de las canchas, el espacio está diseñado para proveer un lugar seguro para que la comunidad pueda jugar y para ofrecer programación continua utilizando el poder de los deportes para educar a los jóvenes sobre temas fundamentales de desarrollo local y personal.

“Es un honor ser parte de esta gran iniciativa. Quiero agradecer a ESPN Built to Play, la YMCA de San Juan, la PRTA y todos los involucrados por hacer una diferencia no solo a través del deporte del tenis, sino a través de los deportes en general para ayudar a mejorar la salud y el bienestar de nuestros jóvenes”, dijo Puig en conferencia de prensa.

“Ha sido muy especial para mí ver el crecimiento del interés en el tenis en Puerto Rico desde que gané la medalla de oro olímpica, especialmente entre los niños. Los deportes son un gran recurso para la formación de los jóvenes. Además, los ayuda con su salud física y emocional. En estos tiempos es de particular importancia la salud emocional debido a lo que estamos viviendo con la pandemia. Gracias a este proyecto, los niños de la comunidad tendrán un lugar seguro para mantenerse activos, explorar sus pasiones y talentos, y simplemente ser niños”, agregó.

En la cancha se podrán practicar los deportes de tenis, baloncesto, voleibol y fútbol.

Mientras se recupera de una cirugía en el hombro derecho, Puig ha fungido como comentarista de partidos de tenis a través de la cadena deportiva. Volverá al micrófono para el Abierto de Estados Unidos a fin de mes.

Para el corte de cinta virtual, estuvo presente Freddy Rolón, Vicepresidente de Programación y Adquisiciones de ESPN

“Siempre he creído que hemos hecho nuestro mejor trabajo cuando podemos usar el poder de la marca ESPN para servir como un agente de cambio y traer un impacto positivo a las comunidades. Nos complació traer ESPN Built to Play a la YMCA de San Juan y colaborar con love.fútbol, Coaches Across Continents, la comunidad local, la YMCA y la PRTA para brindar un espacio en una comunidad donde hay una necesidad y donde realmente puede marcar la diferencia. Sé que seguirá siendo un punto de enfoque para esta comunidad durante muchos años más; un lugar donde los niños puedan practicar deportes, divertirse, aprender y prosperar”, declaró Rolón.