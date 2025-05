Novak Djokovic toma un descanso médico por una ampolla en el pie antes de vencer a Corentin Moutet en Abierto de Francia

Djokovic dijo que el tratamiento posterior al partido tomó casi una hora, incluyendo el drenaje de sangre de su dedo, lo cual calificó como “un proceso no muy agradable” .

Pero añadió que tiene “mucho tiempo” para recuperarse y prepararse antes del sábado, cuando disputará su próximo partido. Y no cree que tendrá problemas para seguir adelante .

El zurdo Moutet quebró el saque de Djokovic en el primer game sobre la cancha Suzanne-Lenglen, y la multitud rugió . Pero pronto, Djokovic tomó el control. No fue hasta el 2-2 en el tercer set que surgieron algunos problemas.

Eso no ha sido tan frecuente esta temporada, que ha incluido un par de rachas de tres derrotas consecutivas para el serbio de 38 años.

“Antes del torneo de la semana pasada en Ginebra, no me sentía confiado en mi juego. Pero es normal sentirse así, porque no había ganado suficientes partidos”, dijo Djokovic.