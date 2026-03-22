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Yannik Álvarez se corona subcampeón del Banana Bowl J500 en Brasil

El puertorriqueño cayó en tres sets ante el argentino Dante Pagani en uno de los torneos más exigentes del circuito juvenil de la ITF

22 de marzo de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yannik Álvarez acumuló valiosos puntos para el escalafón juvenil. (UTR Sports)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El tenista puertorriqueño Yannik Álvarez finalizó subcampeón del torneo juvenil J500 Gaspar “Banana Bowl, disputado en Brasil, uno de los eventos de mayor nivel dentro del circuito internacional junior.

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Álvarez cayó en la final ante el argentino Dante Pagani en tres sets. El boricua se llevó el primer parcial 6-3, pero su rival reaccionó para imponerse 6-4 en el segundo y cerrar el encuentro con un 6-3 en el decisivo.

El “Banana Bowl” forma parte del grupo de torneos J500 de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), la categoría más alta del circuito juvenil, solo por debajo de los torneos de Grand Slam junior, por lo que reúne a varios de los principales prospectos del tenis mundial.

Con esta actuación, el puertorriqueño sumará una cantidad significativa de puntos en el escalafón juvenil, lo que debe reflejarse en un ascenso en la próxima actualización del ranking.

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