Yannik Álvarez se corona subcampeón del Banana Bowl J500 en Brasil

El tenista puertorriqueño Yannik Álvarez finalizó subcampeón del torneo juvenil J500 Gaspar “Banana Bowl”, disputado en Brasil, uno de los eventos de mayor nivel dentro del circuito internacional junior.

Álvarez cayó en la final ante el argentino Dante Pagani en tres sets. El boricua se llevó el primer parcial 6-3, pero su rival reaccionó para imponerse 6-4 en el segundo y cerrar el encuentro con un 6-3 en el decisivo.

El “Banana Bowl” forma parte del grupo de torneos J500 de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), la categoría más alta del circuito juvenil, solo por debajo de los torneos de Grand Slam junior, por lo que reúne a varios de los principales prospectos del tenis mundial.