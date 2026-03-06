Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A escena el Caribbean Volleyball Championship en el Centro de Convenciones

Se espera la participación de aproximadamente 800 equipos y 9,600 jugadores en ambas ramas

6 de marzo de 2026 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro de Convenciones será sede del torneo de voleibol. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La quinta edición del Caribbean Volleyball Championship arrancó este jueves en el Centro de Convenciones y se extenderá hasta el próximo 15 de marzo.

Los organizadores del evento informaron a través de un comunicado de prensa que el Centro de Convenciones “se convierte en el escenario de una de las concentraciones deportivas juveniles más grandes del Caribe con la celebración de tres torneos en la misma sede, sumando sobre 3,000 partidos y la participación de aproximadamente 800 equipos y 9,600 jugadores en categorías masculinas y femeninas desde 8U hasta 18U”.

Más de 100 equipos provenientes de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana e Islas Vírgenes participarán en la competencia, lo que representa sobre 1,200 atletas del exterior, según se informó.

Se proyecta la visita de más de 4,500 turistas vinculados directamente al campeonato, generando un impacto directo en la actividad económica local.

“Lo que comenzó como una visión de crear una plataforma competitiva de alto nivel hoy se ha convertido en un motor económico y en una vitrina internacional para Puerto Rico. Este campeonato no solo impulsa el desarrollo deportivo juvenil, sino que genera actividad económica real, posiciona a la Isla como destino de grandes eventos y crea oportunidades concretas para nuestros atletas”, expresó José Bengoa, socio fundador del Caribbean Volleyball Championship, en declaraciones escritas.

Dentro del torneo, un evento relevante será el Recruiting Combine, que reunirá a más de 300 jugadoras y 100 jugadores ante la mirada de sobre 50 coaches universitarios que evaluarán talento para otorgar becas deportivas.

Voleibol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
