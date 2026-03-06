A escena el Caribbean Volleyball Championship en el Centro de Convenciones

La quinta edición del Caribbean Volleyball Championship arrancó este jueves en el Centro de Convenciones y se extenderá hasta el próximo 15 de marzo.

Los organizadores del evento informaron a través de un comunicado de prensa que el Centro de Convenciones “se convierte en el escenario de una de las concentraciones deportivas juveniles más grandes del Caribe con la celebración de tres torneos en la misma sede, sumando sobre 3,000 partidos y la participación de aproximadamente 800 equipos y 9,600 jugadores en categorías masculinas y femeninas desde 8U hasta 18U”.

Más de 100 equipos provenientes de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana e Islas Vírgenes participarán en la competencia, lo que representa sobre 1,200 atletas del exterior, según se informó.

Se proyecta la visita de más de 4,500 turistas vinculados directamente al campeonato, generando un impacto directo en la actividad económica local.

“Lo que comenzó como una visión de crear una plataforma competitiva de alto nivel hoy se ha convertido en un motor económico y en una vitrina internacional para Puerto Rico. Este campeonato no solo impulsa el desarrollo deportivo juvenil, sino que genera actividad económica real, posiciona a la Isla como destino de grandes eventos y crea oportunidades concretas para nuestros atletas”, expresó José Bengoa, socio fundador del Caribbean Volleyball Championship, en declaraciones escritas.