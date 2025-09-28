Opinión
28 de septiembre de 2025
83°nublado
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Allanis Navas y María González extienden su dominio en el voleibol de playa regional

Las boricuas cerraron invictas en la novena parada del Norceca y ya suman siete preseas en la temporada internacional

28 de septiembre de 2025 - 6:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
María González y Allanis Navas se preparan para el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, que se celebrará en Adelaide, Australia, del 14 al 23 de noviembre. (Suministrada / Norceca)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las voleibolistas de playa puertorriqueñas Allanis Navas y María González se alzaron con la medalla de oro en la novena parada del Norceca Beach Volleyball Continental Tour, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.

RELACIONADAS

En la final, la dupla boricua remontó para superar a las estadounidenses Geena Urango y Mariah Whalen en tres parciales (19-21, 21-17, 15-10). Con este resultado, Navas y González alcanzaron su séptima medalla en el Tour de este año, con un total de seis de oro y una de bronce.

El recorrido hacia el título incluyó un triunfo en semifinales ante las costarricenses Marcela Araya y Eugenia Ramírez en sets corridos (24-22, 21-10) y una victoria en cuartos de final frente a las cubanas Kailin/Drikm en tres mangas (21-18, 17-21, 15-13).

En la fase de grupos, Navas y González terminaron invictas (3-0) al superar a las estadounidenses Katherine Reilly y Clara Stowel, las canadienses Kaylee Glagau y Abbey Thorup y las venezolanas Oriana Granadilla y Darlin Rodríguez.

Las jugadoras boricuas se preparan para el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, que se celebrará en Adelaide, Australia, del 14 al 23 de noviembre.

Voleibol de playaNorceca
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
