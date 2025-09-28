Allanis Navas y María González extienden su dominio en el voleibol de playa regional
Las boricuas cerraron invictas en la novena parada del Norceca y ya suman siete preseas en la temporada internacional
28 de septiembre de 2025 - 6:29 PM
Las voleibolistas de playa puertorriqueñas Allanis Navas y María González se alzaron con la medalla de oro en la novena parada del Norceca Beach Volleyball Continental Tour, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.
En la final, la dupla boricua remontó para superar a las estadounidenses Geena Urango y Mariah Whalen en tres parciales (19-21, 21-17, 15-10). Con este resultado, Navas y González alcanzaron su séptima medalla en el Tour de este año, con un total de seis de oro y una de bronce.
El recorrido hacia el título incluyó un triunfo en semifinales ante las costarricenses Marcela Araya y Eugenia Ramírez en sets corridos (24-22, 21-10) y una victoria en cuartos de final frente a las cubanas Kailin/Drikm en tres mangas (21-18, 17-21, 15-13).
En la fase de grupos, Navas y González terminaron invictas (3-0) al superar a las estadounidenses Katherine Reilly y Clara Stowel, las canadienses Kaylee Glagau y Abbey Thorup y las venezolanas Oriana Granadilla y Darlin Rodríguez.
Las jugadoras boricuas se preparan para el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, que se celebrará en Adelaide, Australia, del 14 al 23 de noviembre.
