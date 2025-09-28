Allanis Navas y María González extienden su dominio en el voleibol de playa regional

Las voleibolistas de playa puertorriqueñas Allanis Navas y María González se alzaron con la medalla de oro en la novena parada del Norceca Beach Volleyball Continental Tour, celebrada en Punta Cana, República Dominicana.

En la final, la dupla boricua remontó para superar a las estadounidenses Geena Urango y Mariah Whalen en tres parciales (19-21, 21-17, 15-10). Con este resultado, Navas y González alcanzaron su séptima medalla en el Tour de este año, con un total de seis de oro y una de bronce.

El recorrido hacia el título incluyó un triunfo en semifinales ante las costarricenses Marcela Araya y Eugenia Ramírez en sets corridos (24-22, 21-10) y una victoria en cuartos de final frente a las cubanas Kailin/Drikm en tres mangas (21-18, 17-21, 15-13).

En la fase de grupos, Navas y González terminaron invictas (3-0) al superar a las estadounidenses Katherine Reilly y Clara Stowel, las canadienses Kaylee Glagau y Abbey Thorup y las venezolanas Oriana Granadilla y Darlin Rodríguez.