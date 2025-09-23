El carolinense Gabriel García mete a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial

El carolinense nacionalizado estadounidense, Gabriel García, lideró a la selección de Estados Unidos con siete servicios directos y con el pase a la ronda de cuartos de final del Mundial de voleibol.

García totalizó 26 puntos en la victoria 3-1 sobre Eslovenia.

Los 26 puntos del puertorriqueño fueron distribuidos en 15 ataques, siete aces y cuatro bloqueos.

García y Estados Unidos se miden en cuartos de final a Bulgaria. El Mundial se está jugando en Filipinas.

García, egresado de Saint Francis School en Carolina, fue parte de las selecciones menores de Puerto Rico. Luego de su etapa universitaria y de NCAA en Utah, García solicitó y se le aprobó el cambio de ciudadanía deportiva estadounidense durante el ciclo olímpico que finalizó con las Olimpiadas de Tokio en 2021.

Puerto Rico no clasificó al Mundial.

Con los siete aces, García se coloca de colíder en servicios directos en el Mundial. Suma 15 aces igualan con el turco Ramazan Mandiraci, quien ya no está activo en el Mundial.