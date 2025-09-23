El carolinense Gabriel García mete a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial
El opuesto boricua hizo siete servicios directos ante Eslovenia
23 de septiembre de 2025 - 8:57 PM
23 de septiembre de 2025 - 8:57 PM
El carolinense nacionalizado estadounidense, Gabriel García, lideró a la selección de Estados Unidos con siete servicios directos y con el pase a la ronda de cuartos de final del Mundial de voleibol.
García totalizó 26 puntos en la victoria 3-1 sobre Eslovenia.
Los 26 puntos del puertorriqueño fueron distribuidos en 15 ataques, siete aces y cuatro bloqueos.
García y Estados Unidos se miden en cuartos de final a Bulgaria. El Mundial se está jugando en Filipinas.
García, egresado de Saint Francis School en Carolina, fue parte de las selecciones menores de Puerto Rico. Luego de su etapa universitaria y de NCAA en Utah, García solicitó y se le aprobó el cambio de ciudadanía deportiva estadounidense durante el ciclo olímpico que finalizó con las Olimpiadas de Tokio en 2021.
#Philippines2025: GAME, SET, MATCH! 🔥— Volleyball World (@volleyballworld) September 22, 2025
Opposite Gabi Garcia 🇺🇸 seals the deal for Team USA with a thunderous ace on match point vs 🇸🇮 Slovenia!
🎯 The Americans move on to the #MWCH quarterfinals! 💥
🏐 #Volleyball #ElectrifyingPhilippines pic.twitter.com/Qku0bFux4q
Puerto Rico no clasificó al Mundial.
Con los siete aces, García se coloca de colíder en servicios directos en el Mundial. Suma 15 aces igualan con el turco Ramazan Mandiraci, quien ya no está activo en el Mundial.
En puntos anotados, García ocupa el décimo puesto con 62 tantos, producto de 39 remates, ocho bloqueos y 15 servicios directos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: