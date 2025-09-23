Opinión
23 de septiembre de 2025
79°nubes dispersas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El carolinense Gabriel García mete a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial

El opuesto boricua hizo siete servicios directos ante Eslovenia

23 de septiembre de 2025 - 8:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gabi García, con el dorsal número 9, celebra una anotación de Estados Unidos. (Voleibol)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El carolinense nacionalizado estadounidense, Gabriel García, lideró a la selección de Estados Unidos con siete servicios directos y con el pase a la ronda de cuartos de final del Mundial de voleibol.

García totalizó 26 puntos en la victoria 3-1 sobre Eslovenia.

Los 26 puntos del puertorriqueño fueron distribuidos en 15 ataques, siete aces y cuatro bloqueos.

García y Estados Unidos se miden en cuartos de final a Bulgaria. El Mundial se está jugando en Filipinas.

García, egresado de Saint Francis School en Carolina, fue parte de las selecciones menores de Puerto Rico. Luego de su etapa universitaria y de NCAA en Utah, García solicitó y se le aprobó el cambio de ciudadanía deportiva estadounidense durante el ciclo olímpico que finalizó con las Olimpiadas de Tokio en 2021.

Puerto Rico no clasificó al Mundial.

Con los siete aces, García se coloca de colíder en servicios directos en el Mundial. Suma 15 aces igualan con el turco Ramazan Mandiraci, quien ya no está activo en el Mundial.

En puntos anotados, García ocupa el décimo puesto con 62 tantos, producto de 39 remates, ocho bloqueos y 15 servicios directos.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
