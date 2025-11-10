Opinión
10 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carolina “arropa” a Adjuntas con 18 bloqueos; Corozal propina segunda derrota a Lares

Yauco logró también una victoria en la jornada dominical del Voleibol Superior Masculino

10 de noviembre de 2025 - 2:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jalen Penrose, de los Plataneros, ataca contra el bloqueo de Pablo Guzmán y Pedro Nieves (13), de los Patriotas de Lares, en la victoria de Corozal en tres cerrados parciales. (Cortesía/FPV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Gigantes de Carolina realizaron 18 bloqueos para puntos en su victoria 3-2 sobre los Gigantes de Adjuntas durante la jornada dominical del Voleibol Superior Masculino.

RELACIONADAS

Seis jugadores de Carolina lograron al menos un bloqueo, destacándose Abraham Tamayo con siete.

Carolina ocupa el cuarto lugar en la tabla con 12 puntos y marca de 4-3.

Los parciales del triunfo fueron 27-29, 25-17, 25-11, 25-19 y 15-13, en un partido en el que Adjuntas cometió 32 errores en ataques y 20 en servicios.

El refuerzo de Carolina, Félix Chapman, lideró a los ganadores con 21 puntos, aunque cometió 11 ataques negativos.

Por Adjuntas, cuatro jugadores alcanzaron cifras de doble dígito en puntos. Los más destacados fueron el refuerzo Marc Olsen y William Rivera, con 18 y 17 unidades, respectivamente.

Segunda derrota consecutiva para Lares

Los Plataneros de Corozal le propinaron a los Patriotas de Lares su segunda derrota consecutiva, esta vez por un cerrado marcador de 33-31, 25-23 y 25-23.

El refuerzo Jalen Penrose brilló por Corozal con 29 puntos en tres parciales, en el partido celebrado en Barranquitas, donde los Plataneros fungieron como locales.

Lares ha perdido sus últimos dos encuentros luego de iniciar la temporada con marca de 5-0. Aun así, se mantiene en el segundo lugar de la tabla, que lideran los bicampeones defensores Caribes de San Sebastián.

Yauco sube al tercer lugar

Los Cafeteros de Yauco ascendieron al tercer puesto tras dominar contundentemente a los Changos de Naranjito, con marcador de 3-0, en la Cancha Gelito Ortega. El partido concluyó con un claro 25-14 en el último parcial.

Naranjito, que ahora tiene marca de 1-6, jugó sin dos de sus titulares: el central Luis “Picky” Candelario y el refuerzo Colton Cowell.

La victoria de Yauco se completó en 1 hora y 13 minutos, con 15 puntos del refuerzo colombiano Juan Felipe y 13 del estadounidense Brandon Rattray.

Yauco suma 12 puntos y marca de 5-2, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Tags
Gigantes de CarolinaAdjuntasPatriotas de LaresChangos de NaranjitoCafeteros de YaucoLiga de Voleibol Superior Masculino
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
