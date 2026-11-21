Los Plataneros de Corozal pusieron fin el viernes a la racha ganadora de los Patriotas de Lares en su Coliseo Félix Méndez Acevedo, al imponerse en cuatro parciales (3-1) en la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Con la victoria de Corozal por parciales de 25-19, 26-28, 25-21, 25-17, los Patriotas vieron detenida en cinco su racha triunfal como locales, terminando así su invicto en Lares. Su única derrota antes del juego del viernes había sido como visitante.

Los Plataneros mejoraron su marca a 5-4 y acumulan 17 puntos para mantenerse firmes en la tercera posición de la tabla de la LVSM. Por su parte, los Patriotas permanecen en el segundo lugar con marca de 7-2 y 20 puntos, solo detrás de los Gigantes de Carolina, líderes del torneo con récord de 8-1 y 22 puntos.

La ofensiva ganadora de Corozal fue encabezada por Klistan Lawrence con 22 puntos, seguido por Spencer Olivier con 19 e Inovel Romero con 12.

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Por los Patriotas, Jair Santiago y Kevin López aportaron 11 puntos cada uno, mientras que Keoni Thiim añadió 10 unidades en causa perdida.

La acción de la LVSM continuará este sábado durante la quinta semana de competencia, cuando los campeones defensores Cafeteros de Yauco (5-4 y 12 puntos) visiten a los Gigantes de Carolina (8-1 y 22 puntos) en el Coliseo Guillermo Angulo desde las 8:00 p.m.