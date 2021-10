El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó hoy, martes, no ha lugar a una solicitud de certificación sometida por las Sanjuaneras de la Capital para que atendiera con urgencia la controversia relacionada con las decisiones de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) de no permitir que el sexteto de San Juan pudiera reemplazar a la jugadora Destinee Hooker-Washington, quien debido a un embarazo de alto riesgo no podía participar en la serie final ante las Criollas de Caguas.

El recurso fue presentado el pasado 1 de octubre. Ese mismo día, el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia, también declaró “no ha lugar” a una reconsideración sometida por el equipo.

“Examinada la urgente petición de autocertificación intrajurisdiccional que presentó la parte peticionaria, se provee no ha lugar”, lee el documento judicial.

El juez Rafael Martínez Torres emitió un voto particular de conformidad al que se unieron los jueces Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón.

Asimismo, la jueza Mildred Pabón Charneco expresó estar conforme y explicó que, tras analizar el recurso, consideró que debería continuar el trámite ordinario.

“De forma excepcional, el recurso de certificación intrajurisdiccional permite elevar inmediatamente ante nuestra consideración asuntos pendientes en los foros inferiores que requieren una urgente solución. Consistentemente he favorecido certificar aquellos casos que requieran preterir este trámite procesal”, indicó en el escrito.

Por su parte, la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el juez Ángel Colón Pérez emitieron un voto particular disidente.

Mientras, el juez Luis Estrella Martínez también disintió de la decisión, pero expresó que el recurso de certificación, aunque es de naturaleza excepcional, no debería restringirse en la práctica a casos de derecho electoral. Además, indicó que existen otras controversias de alto interés público en otras esferas de la sociedad que justifican la intervención del Supremo, como este caso.

“Se trata, no solo de una disputa nunca antes atendida en este foro, sino también de un evento que desató un debate sobre el choque entre reclamos de derechos constitucionales y a autonomía deportiva. Esas consideraciones, por sí solas, están enmarcadas en un alto interés público que amerita nuestra intervención, pero, por demás, controversias de esta índole han logrado eludir por décadas el ámbito judicial”, manifestó.

Estrella Martínez también estipuló que al Supremo le urgía delimitar los linderos entre la autonomía deportiva y la capacidad del Poder Judicial para revisar actuaciones de los organismos deportivos reguladores.

“Máxime, cuando el suceso que desembocó en la controversia ante nos está rodeado de cuestionamientos en torno a la inobservancia de garantías constitucionales”, añadió.

El caso se relaciona a la jugadora importada Hooker-Washington, quien por un embarazo de alto riesgo dejó de jugar con las Sanjuaneras. El equipo, a su vez, solicitó a la liga que se le permitiera sustituirla previo al inicio de la serie final, pero el organismo falló en su contra pues según su reglamento, durante la postemporada solo se pueden sustituir jugadoras refuerzos que hayan sufrido una lesión producto de su desempeño en la cancha.