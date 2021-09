La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) informó hoy, lunes, que levantó “voluntariamente” las sanciones por un término de un año impuestas a todas las jugadoras de las Sanjuaneras de la Capital, así como a su cuerpo técnico.

El presidente de la FPV, César Trabanco, indicó que la sanción se mantiene para el apoderado de las Sanjuaneras, Marcos Martínez, para el coapoderado y la franquicia.

“El pasado 5 de septiembre nos vimos obligados a imponer una sanción que contemplaba la suspensión por el término de un año de todo el componente del equipo de San Juan, aplicando nuestro Reglamento y Constitución. No fue una decisión fácil de tomar, pero era imperativo aplicar nuestros reglamentos”, señaló Trabanco.

La pugna responde a la decisión del sexteto de no presentarse al primer juego de la serie final del Voleibol Superior Femenino ante las Criollas de Caguas, tras la decisión de la Liga de no permitir al equipo sustituir a la importada Destinee Hooker, al entender que su embarazo no era una lesión.

A raíz de esta acción, el organismo le otorgó el campeonato a las Criollas y suspendió por un año a todos los integrantes del equipo de San Juan.

“Desde el inicio dejamos claro que las jugadoras podían solicitar reconsideración y que evaluaríamos cada solicitud caso a caso. Hemos recibido y atendido varías solicitudes de revisión”, precisó Trabanco por escrito.

La pasada semana, la Federación levantó las suspensiones impuestas por un año contra las jugadoras Neira Ortiz y Génesis Collazo, quienes habían apelado el castigo.

En tanto, aún se espera porque el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emita por escrito su decisión en torno a la demanda presentada por las Sanjuaneras contra la FPV.

En juego está conocer si la FPV y su liga de voleibol obraron bien o no al prohibirle al equipo de San Juan la sustitución de la refuerzo estadounidense, quien presentó prueba a su apoderado de que está en medio de un embarazo de alto riesgo.