La situación en la cancha Ángel “Gelito” Ortega de Naranjito ha escalado a tal nivel en los últimos años, que el director de torneo de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) reveló que “la mayoría de los árbitros” se niega a oficiar partidos en esa instalación.

Por esta razón, entre otras, el director de torneo Jaime Vázquez reiteró este jueves a El Nuevo Día que la LVSM mantendrá por el resto de la postemporada la sanción que pesa sobre la franquicia de los Changos de Naranjito, que no podrá utilizar más su cancha durante el remanente del torneo luego de un incidente violento durante la corriente etapa de cuartos de final, que se está jugando en formato de ‘todos contra todos’.

Naranjito, de hecho, acaba de asegurar el miércoles en la noche su pase a las series semifinales, al salir victorioso 3-2 sobre los Gigantes de Adjuntas. Ese triunfo le dio a los Changos el último boleto que quedaba disponible para la fase de los mejores cuatro sextetos el torneo.

PUBLICIDAD

Las series semifinales están programadas para iniciar el próximo miércoles, 22 de noviembre.

Vázquez informó que los Changos tienen la discreción para decidir cuál será su cancha local para las series semifinales, pero que “tienen que informarlo dos días previos a que comience la serie. Sea la semifinal, y si pasan a la final, también dos días antes”.

De hecho, los Changos tienen derecho a comenzar las series como locales ya que terminaron la temporada regular primeros en la tabla de posiciones.

Los parciales de la victoria para Naranjito sobre Adjuntas fueron 19-25, 24-26, 25-20, 25-21 y 16-14. Así las cosas, los Changos juegan para 2-1 y están segundos en el Grupo A, que comandan los Caribes de San Sebastián con récord de 3-0.

Aunque todavía quedan juegos pendientes para este jueves, viernes y sábado, solo ayudarán a definir las posiciones de los dos equipos de cada grupo que adelantarán a semifinales, lo cual es clave para determinar también, quién se cruzará con quién en las series.

Luis Candelario y Juanmi Ruiz de los Changos celebran el pase. (Suministrada)

Pero Adjuntas, sotanero en el Grupo A con 0-4, y Mayagüez, último del Grupo B con 0-3, ya se eliminaron. Yauco (2-0) y Guaynabo (2-1) son los dos equipos del Grupo B que poncharon su pase para las semifinales.

“Son varios años en que continúan ocurriendo este tipo de conductas. Y se han dado oportunidades, distintos tipos de sanciones, multas y suspensiones. Tengo que velar por el bienestar de la liga en general. De todos los equipos, de todos los fanáticos y de los árbitros. Desde hace unos años la mayoría de los árbitros se niega a pitar allí por esas mismas actitudes”, dijo Vázquez a este diario.

PUBLICIDAD

El incidente en cuestión ocurrió el pasado sábado cuando dos fanáticos le lanzaron vasos al árbitro principal en la Gelito Ortega al finalizar el partido ante los Caribes, el 11 de noviembre, correspondiente a esta primera ronda de la postemporada.

Como castigo, la liga le prohibió a los Changos que usen su cancha en lo que resta de la campaña y le impuso multas de $200 a los jugadores Juan Vázquez y Juan Miguel “Juanmi” Ruiz y al dirigente de los Changos, Jamille Torres. En el caso de Juan Vázquez fue por acumular su tercera tarjeta amarilla de la temporada, equivalente a una roja automática, mientras Ruiz y Torres recibieron tarjetas rojas en ese mismo partido sabatino.

El apoderado de los Changos, Alexis Aponte apeló la decisión de Vázquez ante la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), pero su presidente César Trabanco declaró el miércoles “no ha lugar” la protesta.

Por esa determinación, Aponte aseguró a El Nuevo Día que acudirá en auxilio al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y su Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD).

¡Los Changos de Naranjito obtienen la victoria en cinco parciales con marcadores aseguran su pase a semifinales 19-25,... Posted by Changos de Naranjito LVSM on Wednesday, November 15, 2023

“Esos dos árbitros que pitaron el sábado allí, se supone que no piten en el área de acá. Yo considero a Naranjito, que está ahí al lado a media hora, del área metropolitana. Esos árbitros son del área sur. Son de Ponce y de Yauco. El acuerdo con ellos es que piten en los juegos de allá: de Mayagüez, de San Sebastián, de Yauco. Pero debido a la escasez de árbitros que tenemos, que están dispuestos a pitar acá en Naranjito, pues tenemos que traerlos de allá, y mira lo que sucedió”, agregó el director de torneo.

PUBLICIDAD

Uno de los argumentos del apoderado de Naranjito es que con la sanción al equipo se está castigando a todo un pueblo, máxime cuando la LVSM y Vázquez reconocieron que el equipo tenía suficiente personal de seguridad en la cancha.

“No tiene razón (el apoderado) porque si hubiera sido un acto aislado, yo tengo que ser deferente con ellos y darle la oportunidad de que corrijan. Pero es un acto reiterado. Hemos ido escalando la posibilidad de sanciones y restricciones para que no vuelva a ocurrir, pero ha llegado al punto que por más seguridad… ellos pueden duplicar, pueden triplicar la seguridad, y la experiencia nos dice que continúan ocurriendo los actos”, dijo.

“Pues mira, hay que cerrar la cancha. Porque no es un asunto de falta de seguridad, es un problema de actitudes y de responsabilidades. Y aquí hay que velar no solo por el bienestar de esa fanaticada de Naranjito, sino por el bienestar de la liga en general. No se trata de Naranjito nada más, es de una liga completa, y de una fanaticada de toda la isla”.

Un problema recurrente

Al cuestionársele si no se podría resolver el asunto prohibiendo la entrada a la cancha del fanático que fue identificado, Vázquez explicó que el problema es la recurrencia.

“Lo que pasa es que el sábado fueron esas dos personas en particular. La vez anterior fueron otros distintos. Si tenemos que identificar uno a uno (en cada ocasión), va a ser difícil. Si yo no tomo esa decisión me quedo sin árbitros y sin fanáticos. Porque lo que estamos previendo es que no ocurra una desgracia mayor”, apuntó.

PUBLICIDAD

“La determinación claramente establece que allí había seguridad suficiente, estatal, municipal, guardias privados contratados por la federación, guardias privados contratados por el equipo local de Naranjito. El problema es que estos fanáticos no respetan las autoridades. Esos actos del sábado pasado ocurrieron a dos pies de distancia de guardias estatales y municipales, de frente a esos guardias. Esa gente no respeta a la autoridad. Si no respetan a los policías, ¿qué van a respetar a los árbitros?”, cuestionó Vázquez indignado. “¿Qué van a respetar a los miembros del equipo contrario y a los familiares del equipo contrario? No es un hecho aislado, repito. Esto viene ocurriendo año tras año”.