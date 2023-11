Los subcampeones Changos de Naranjito se verán impedidos de usar el Coliseo Ángel “Gelito” Ortega en lo que resta de la temporada 2023 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) luego que fueran sancionados de esa manera debido un incidente con dos fanáticos en esa instalación deportiva durante un partido de la fase de round robin ante los Caribes de San Sebastián.

El castigo está contenido en una resolución firmada por el director del torneo masculino, Jaime Vázquez Morales, con fecha del 13 de noviembre. El documento también informa de multas de $200 para los jugadores de Naranjito, Juan Vázquez y Juan Miguel “Juanmi” Ruiz, y para el dirigente de los Changos, Jamille Torres.

En el caso de Vázquez, acumuló una tercera tarjeta amarilla en lo que va de temporada, lo que equivale a una roja. Mientras Ruiz -escogido como el Acomodador del Año de la LVSM- y Torres, recibieron tarjetas rojas en el encuentro sabatino.

El apoderado de los Changos, Alexis Aponte, le confirmó a El Nuevo Día que apelará la parte del castigo en la que le prohíben jugar en su cancha, más no así las multas, que pagará sin dilación.

PUBLICIDAD

Una situación que se repite

La situación que provocó los castigos aconteció el sábado, 11 de noviembre al finalizar el partido entre los Changos y los Caribes en la cancha “Gelito” Ortega. En dicho encuentro -que San Sebastián ganó en cinco parciales- varios fanáticos le lanzaron vasos al árbitro principal.

Vázquez le explicó a este medio que la sanción de no permitirle a Naranjito usar su cancha responde a que no es la primera vez que en ese recinto ocurren incidentes de esta naturaleza.

“No hay sanciones en contra de los jugadores, ni directamente en contra de la administración de los Changos porque no es un asunto de falta de seguridad”, expresó el director de torneo.

“Allí había seguridad demás. Es que estos fanáticos sencillamente no respetan. Se creen que dentro de la cancha pueden hacer este tipo de actitud y van a ser condonados. Eso no se puede permitir”, agregó Vázquez.

Los Changos ya no tienen más juegos locales en el round robin. (Suministrada / Changos de Naranjito)

El directivo liguero recordó que en las finales de hace dos años “también agredieron a un árbitro con agua mientras salía hacia el camerino y un jugador de Naranjito lanzó un balón que agredió al árbitro en el mismo juego”.

El documento identifica a los fanáticos de Naranjito José “Prieto” Berríos y Daniel “Danny Moto” Villegas como dos de los causantes de la agresión. Ambos están vetados de entrar a cualquier cancha donde se oficien partidos de la LVSM, al igual que “cualquier otro fanático que se identifique, oportunamente, como participante de los hechos antes referidos”.

De hecho, tanto Vázquez como Aponte señalaron que Berríos también protagonizó otro incidente de violencia en esa misma cancha la temporada pasada.

PUBLICIDAD

“El año pasado, este mismo fanático que se identificó, que es el primero que lanza lo que aparenta ser cerveza al árbitro, también fue intervenido por la policía por las mismas actitudes. O sea, año tras año, en esta cancha en particular, vemos ese tipo de comportamiento y no podemos permitirlo. Tenemos que tomar acción porque queremos evitar que ocurra una tragedia”, recalcó Vázquez.

Por su parte, Aponte aceptó sentirse molesto con lo que pasó en la cancha. Sin embargo, entiende que la resolución es contradictoria pues reconoce que el equipo no es culpable de la situación, pero los privan de jugar en su cancha.

“La apelación va, pero no porque sea un capricho mío como dueño. La apelación va porque yo entiendo que se contradice. Porque si vas a castigar a esta gente (los dos fanáticos), y dices en el documento que el equipo ni la gerencia no tuvo nada que ver y que había seguridad... Pues no me castigas a los demás por estatus personal, yo me hago cargo de ellos”, declaró el apoderado.

Aponte reiteró que junto a la apelación va a enviar un protocolo para aumentar aún más las medidas de seguridad en esa cancha, a la que volverían en caso de pasar a semifinales debido a que los Changos no tienen más juegos en su casa en lo que resta del round robin. Naranjito tiene marca de 1-1.

El apoderado aseguró que Berríos, con quien ya había conversado en la pasada temporada, y Villegas no volverán a entrar a un partido en la Gelito Ortega.

PUBLICIDAD

En caso de no prevalecer en su reclamo, los Changos buscarían moverse al Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, o al Roberto Clemente, en San Juan.