La central de las Cangrejeras de Santurce Neira Ortiz ha tenido la oportunidad de llegar a series de finales de Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) en tres ocasiones anteriores, sin haber podido saborear un campeonato.

En esta temporada 2023 fue instrumental para que su equipo avanzara a la postemporada de la liga, pero una lesión en su tobillo derecho en el partido en el que lograron su pase a la serie final con una victoria 3-0 ante las Atenienses de Manatí la ha mantenido fuera de los primeros tres encuentros de la final ante las campeonas defensoras Pinkin de Corozal, quienes el domingo se robaron un partido en el Coliseo Roberto Clemente para tomar la delantera por 2-1.

Las Cangrejeras viajan este martes hasta Corozal para el cuarto partido en la Cancha Carmen Zoraida Figueroa.

Para la fogosa jugadora ha sido difícil no poder entrar a cancha y reconoce que se ha tenido que llenar de “mucha paciencia” para ver los juegos desde el banco, mientras busca maneras de ayudar a su equipo.

“Estoy llenándome de mucha paciencia y buscando la manera de aportar al equipo, ya que no puede ser a través del juego. Ya sea hablando con mis compañeras, buscándole agua, dándole ánimo. Volviéndome un poquito loca buscando a ver qué puedo hacer para ellas, para que puedan dar el 100 por ciento en la cancha”, expresó la atleta de 6′5″ de estatura e hija del exbaloncelista “Piculín” Ortiz.

Aunque no puede jugar, Ortiz entiende que su presencia en el banco es importante porque le da la oportunidad de intercambiar impresiones con sus compañeras de juego, ya que puede tener esa mirada que se consigue cuando se puede observar el juego desde afuera.

“Creo que es importante porque algo que quizás me destacó durante la temporada, fue que siempre traje mucho carácter al juego, y creo que tenerme ahí y escuchar mi feedback es bueno. Muchas se me sientan al lado y me preguntan: ‘¿Qué ves? ¿Qué necesitamos?’. Yo les contesto con sinceridad y honestidad”, articuló la deportista que también ha vestido la camiseta del Equipo Nacional.

“Creo que es importante porque mi carácter siempre va a estar. Aunque no esté jugando, voy a celebrar los puntos con ellas y a ser honesta y hablarles con la verdad”, añadió.

Al momento de lastimarse, Ortiz no pensó que podría perderse la final porque en el 2017 le había pasado algo similar en la pierna izquierda y no sintió “el mismo dolor” que hace seis años cuando se lesionó tres ligamentos.

“Esta vez como que sentí que el dolor era menos. No sé si es la madurez o porque hice ‘breathwork’ (ejercicios de respiración), lo que me ayudó bastante a poder controlar el dolor y mi mente. Pero no pensé automáticamente que me perdía la final. Pero cuando llegó la celebración por pasar a la final, empecé a darme cuenta (de la gravedad del traumatismo)”, declaró.

Neira Ortiz reconoce que le encantaría estar en cancha junto a sus compañeras de equipo. (Alejandro Granadillo)

La medio explicó que se “voló” un ligamento y tiene una contusión en el hueso. De hecho, al momento de la entrevista con El Nuevo Día, Ortiz cojeaba y su tobillo derecho aún lucía inflamado. Contó que se lastimó al caer sobre el pie de una jugadora de las Atenienses luego de saltar.

En cuanto a la posibilidad de regresar a juego en lo que resta de la final, dijo que es algo que se evalúa a diario.

“Estamos tomándolo día a día. Está inflamado (dijo de su tobillo), pero estaba con una bota, que ya me quitaron. No sabemos si regreso para la final. Yo no sé. Nadie sabe. Todo depende que cómo me vaya sintiendo”, apuntó la competidora.

Ortiz estuvo en la final de 2016 con las Capitalinas de San Juan y en la del año pasado con las Criollas de Caguas.

De igual manera, fue parte de la plantilla de las Sanjuaneras de la Capital que llegó a la abortada serie de campeonato del 2021 en la que ese equipo quedó descalificado por no presentarse a jugar en medio de una disputa para que se le permitiera sustituir a la jugadora embarazada Destinee Hooker-Washington previo al inicio de esa final.