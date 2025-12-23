Opinión
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lares adelante a semifinales y chocará contra los Caribes de San Sebastián

Los Patriotas eliminaron a los Gigantes de Carolina en el mínimo de dos juegos de las series de cuartos de final

23 de diciembre de 2025 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Patriotas de Lares solo necesitaron el mínimo de seis sets en la serie de cuartos de final contra Carolina. (Suministrada / LVS)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Patriotas de Lares consiguieron el lunes su pase a las semifinales de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) al derrotar por segunda ocasión consecutiva a los Gigantes de Carolina en la serie B de los cuartos de final.

RELACIONADAS

Ambas victorias de los Patriotas fueron en el mínimo de tres sets, y se llevaron así la serie en el mínimo de dos juegos. Lares se impuso esta vez por parciales de 25-20, 25-14 y 25-23.

Lares se convirtió así en el tercer equipo semifinalista junto a los Caribes de San Sebastián y a los Cafeteros de Yauco, que concluyeron el torneo regular en las primeras dos posiciones para adelantar de manera directa a la ronda de los mejores cuatro.

Lares chocará ahora contra los bicampeones defensores Caribes, en la semifinal A, a un máximo de siete juegos o el primero que gane cuatro. La serie iniciará el viernes, 26 de diciembre a las 8:00 de la noche en el Coliseo Luis Aymat de San Sebastián.

El lunes, con ventaja 2-0, los Patriotas enfrentaron resistencia de los Gigantes, quienes mantuvieron el tercer parcial nivelado desde el punto 17 hasta el 20. Sin embargo, tres puntos al hilo de Lares le cortaron el impulso a Carolina.

Un ataque de Jair Santiago por la zona dos, seguido de un remate efectivo de Garrett Muagututia por la zona cuatro y un servicio directo del propio Santiago, colocaron a Lares arriba 23-20.

Los Patriotas llegaron al punto de set 24-21 con un ataque por el medio de Nick West, y sellaron el triunfo 25-23 con otro remate del central por la misma zona.

En la comparación estadística, Lares dominó 40-27 en ataques, 12-7 en bloqueos, 3-2 en servicios directos, 41-30 en defensas, 27-23 en pases y 27-16 en asistencias.

La ofensiva de los Patriotas se repartió entre Jair Santiago, quien lideró con 16 puntos, seguido por Muagututia y West, ambos con 10 unidades.

Por Carolina, ningún jugador alcanzó dígitos dobles. Luis Vega y John Chamone sumaron ocho puntos cada uno.

La otra serie de cuartos de final entre los Plataneros de Corozal (1-1) y los Changos de Naranjito (1-1) se definirá este martes en la cancha Carmen Zoraida Figueroa desde las 8:00 p.m.

El ganador enfrentará a Yauco en la semifinal B desde el sábado, 27 de diciembre en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, a partir de las 8:00 de la noche.

Patriotas de LaresLiga de Voleibol Superior MasculinoCaribes de San Sebastián
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
