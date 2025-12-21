Opinión
Voleibol
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Héctor “Ito” Ortiz pitará la final del Mundial de Clubes

El árbitro puertorriqueño continúa marcando presencia internacional en el voleibol de élite

21 de diciembre de 2025 - 3:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El árbitro Héctor "Ito" Ortiz, a la derecha, es un oficial de Nivel I a nivel local e internacional. (FIVB)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El árbitro boricua Héctor “Ito” Ortiz pitará este domingo la final del Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Voleibol, que se disputa en Brasil.

Ortiz es uno de los veteranos oficiales puertorriqueños, tanto a nivel insular como internacional. Se une a Carlos “Lenny” Rivera entre los árbitros de la isla que han pitado importantes juegos internacionales en 2025. Rivera pitó este año el partido de la medalla de bronce del Mundial de Voleibol Playero.

Este domingo, el boricua verá acción en la final masculina entre el club italiano Perugia y el japonés Osaka. En el equipo femenino de Perugia jugó recientemente la acomodadora Raymariely Santos, mientras que en Osaka militó el mundialista Héctor “Picky” Soto.

En el partido que pitará Ortiz participarán estrellas internacionales como el acomodador italiano Simone Gianelli, el nipón Yuki Ishikawa y el cubano Miguel Ángel López, entre otros.

Previo a la final, Ortiz pitó en la ronda preliminar del Mundial de Clubes un partido entre el club polaco Warta Zawiercie y el Renata de Brasil, que finalizó con victoria 3-2 para los europeos. También dirigió el encuentro entre el Sada Cruzeiro de Brasil y el Perugia, que ganó ese partido por 3-0.

Ortiz tendrá este domingo como árbitro auxiliar a Dobrev Dobromir, de Bulgaria. El boricua es árbitro internacional de Nivel I, el rango más alto para oficiales, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Fernando Ribas Reyes
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
