Los Patriotas se colocan a un paso de las semifinales del Voleibol Superior Masculino

Los Patriotas de Lares defendieron el sábado con autoridad su Coliseo Félix Méndez Acevedo al imponerse en tres sets sobre los Gigantes de Carolina, en el primer partido de la Serie B de los cuartos de final del Voleibol Superior Masculino.

Con la victoria, Lares quedó a solo un triunfo de avanzar a las semifinales en esta serie corta, pautada al mejor de tres partidos. La serie se reanuda el lunes.

Los parciales del triunfo fueron 25-23, 25-22 y 25-18.

En la otra serie de cuartos de final, Naranjito enfrenta a Corozal, con este último al frente 1-0. La acción continúa el domingo.

En el primer set, los Patriotas tomaron el control al despegarse 22-19 con un servicio directo de Jova Torres. Llegaron al punto de set 24-21 tras un error en el saque de Luis Vega, y cerraron el parcial 25-23, con un ataque rápido por el centro de Nick West.

Durante el segundo periodo, Lares volvió a establecer una ventaja sólida gracias a dos servicios directos de Luis Carlos Ruiz, ampliando el marcador a 21-16.

Carolina reaccionó con una racha de 6-2, que incluyó un bloqueo sobre Jair Santiago, para acercarse a un punto. Sin embargo, Lares alcanzó el punto de set 24-22 con un ataque de Garrett Muagututia por la zona cuatro y cerró el parcial para tomar ventaja de dos sets a cero, nuevamente con un remate de Muagututia por la misma zona.

En el tercer set, los Patriotas arrancaron de forma dominante con un 7-1 y se llevaron el tiempo técnico 12-5, sin mirar atrás el resto del trayecto. Lares llegó al punto de set 24-17 tras un ataque efectivo de Jair Santiago y selló la victoria 25-18 luego de un error en el servicio de Carolina.