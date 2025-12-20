Opinión
Voleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Corozal se lleva el primer duelo contra Naranjito en cuartos de final

Los Plataneros no han perdido todavía como locales en lo que va de temporada incluyendo la fase regular

20 de diciembre de 2025 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La defensa de los Plataneros bloquea a Cole Gillis, de los Changos. Corozal superó 13-5 a Naranjito en dicho renglón. (Suministrada / LVSM)
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día

Los Plataneros de Corozal se impusieron en cuatro parciales a los Changos de Naranjito en el primer partido de los cuartos de final de la Serie A de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), colocándose a un solo triunfo de adelantar a las semifinales.

RELACIONADAS

Los cuartos de final se están jugando al primero que gane dos juegos, o un máximo de tres (3-2).

La victoria por parciales de 20-25, 25-20, 25-14, 25-22 fue la tercera de los Plataneros en la cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal esta temporada, además de los siete triunfos sin derrotas que tuvieron en la cancha Juan C. Berríos de Barranquitas, manteniendo así un récord perfecto como locales.

El segundo partido de la serie será este domingo a las 6:00 de la tarde en la cancha Gelito Ortega de Naranjito.

Con el partido del viernes igualado a un set por bando, los Plataneros arrancaron el tercer parcial con un dominante arranque 8-1, impulsados por un bloqueo sobre Clarke Godbold y un servicio directo de Luzgardo Liciaga, ventaja que nunca perdieron.

Corozal llegó al 21-10 tras un error en servicio de Godbold y cerró el parcial 25-14 gracias a un fallo en ataque por la zona dos de Sebastián Negrón.

Julio Mercedes, de los Plataneros, ataca por el medio en el primer choque de cuartos de final ante Naranjito.
Julio Mercedes, de los Plataneros, ataca por el medio en el primer choque de cuartos de final ante Naranjito. (Suministrada / LVSM)

En la cuarta manga, ambos equipos se mantuvieron parejos hasta la recta final, con empates consecutivos desde el punto 17 hasta el 22. Sin embargo, tres errores ofensivos al hilo de los Changos sellaron la victoria corozaleña: dos ataques fallidos de Cole Gillis por la zona dos y otro de Godbold por la cuatro.

En el aspecto colectivo, los Plataneros dominaron en ataques 57-47, en bloqueos 13-5, en servicios directos 4-2 y en asistencias 26-25.

La ofensiva corozaleña tuvo a Jalen Penrose con 23 puntos y a Spencer Olivier con 20.

Por Naranjito, destacaron Godbold con 17, Cole Gillis con 13 y Jackson Rivera con 11.

La otra serie de cuartos de final, entre los Patriotas de Lares y los Gigantes de Carolina, inicia este sábado en el coliseo Félix Méndez Acevedo desde las 8:00 p.m.

Plataneros de Corozal Liga de Voleibol Superior Masculino Changos de Naranjito
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
