Corozal se lleva el primer duelo contra Naranjito en cuartos de final

Los Plataneros de Corozal se impusieron en cuatro parciales a los Changos de Naranjito en el primer partido de los cuartos de final de la Serie A de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), colocándose a un solo triunfo de adelantar a las semifinales.

Los cuartos de final se están jugando al primero que gane dos juegos, o un máximo de tres (3-2).

La victoria por parciales de 20-25, 25-20, 25-14, 25-22 fue la tercera de los Plataneros en la cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal esta temporada, además de los siete triunfos sin derrotas que tuvieron en la cancha Juan C. Berríos de Barranquitas, manteniendo así un récord perfecto como locales.

El segundo partido de la serie será este domingo a las 6:00 de la tarde en la cancha Gelito Ortega de Naranjito.

Con el partido del viernes igualado a un set por bando, los Plataneros arrancaron el tercer parcial con un dominante arranque 8-1, impulsados por un bloqueo sobre Clarke Godbold y un servicio directo de Luzgardo Liciaga, ventaja que nunca perdieron.

PUBLICIDAD

Corozal llegó al 21-10 tras un error en servicio de Godbold y cerró el parcial 25-14 gracias a un fallo en ataque por la zona dos de Sebastián Negrón.

Julio Mercedes, de los Plataneros, ataca por el medio en el primer choque de cuartos de final ante Naranjito. (Suministrada / LVSM)

En la cuarta manga, ambos equipos se mantuvieron parejos hasta la recta final, con empates consecutivos desde el punto 17 hasta el 22. Sin embargo, tres errores ofensivos al hilo de los Changos sellaron la victoria corozaleña: dos ataques fallidos de Cole Gillis por la zona dos y otro de Godbold por la cuatro.

En el aspecto colectivo, los Plataneros dominaron en ataques 57-47, en bloqueos 13-5, en servicios directos 4-2 y en asistencias 26-25.

La ofensiva corozaleña tuvo a Jalen Penrose con 23 puntos y a Spencer Olivier con 20.

Por Naranjito, destacaron Godbold con 17, Cole Gillis con 13 y Jackson Rivera con 11.