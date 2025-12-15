Fallece Edwin Loubriel, exfigura del voleibol y baloncesto ponceño
Fue campeón con los Leones de Ponce en el BSN y miembro del sexteto nacional
15 de diciembre de 2025 - 4:08 PM
El exjugador nacional de los Leones de Ponce en el Voleibol Superior Masculino (LVSM), Edwin Loubriel, falleció el domingo, informó en un comunicado la Oficina del Historiador Deportivo de Ponce. Tenía 72 años.
Loubriel, oriundo de Playa de Ponce y criado en la urbanización Villa Grillasca, también fue miembro del equipo de los Leones en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), detalló el periodista de la Ciudad Señorial José “Pepén” Fernández Colón.
El desarrollo deportivo de Loubriel, tanto en el voleibol como en el baloncesto, comenzó en el Colegio San Conrado de Ponce, donde se graduó en 1962, añadió Fernández Colón. Posteriormente, continuó su formación en ambos deportes en la Universidad de Puerto Rico - Recinto de Mayagüez, como parte de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).
Aunque por muchos años padeció de asma, esta condición no fue inconveniente para su excelente desempeño deportivo. Formó parte del equipo regular de los Leones que conquistó los campeonatos nacionales del Voleibol Superior en 1963, 1964 y 1965.
En el voleibol, además, integró el sexteto nacional en competencias internacionales celebradas en Bahamas, en Estados Unidos y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966, celebrados en San Juan. Más adelante, volvió a representar a Puerto Rico con el Equipo Nacional en 1969, en México.
En el BSN, Loubriel anotó el canasto decisivo en el juego final contra Arecibo en 1966, celebrado en la cancha Manuel Carrasquillo Herpén de Carolina, que encaminó a Ponce a conquistar el campeonato nacional.
Igualmente, participó en torneos de béisbol, incluyendo la Clase A, en su natal Ponce.
Loubriel es inmortal del deporte ponceño y también del voleibol. Ejerció la ingeniería civil de manera privada en la industria de la construcción.
Con su fallecimiento, Loubriel se une a Félix Torres, José “Cheo” Luna, Ernesto “Papo” Alvarado, Nelson Barreto, Mariano Rodríguez, Francisco “Sico” Pérez y Luis Quiñones, figuras que el deporte ponceño ha perdido en lo que va de 2025, abundó Fernández Colón.
